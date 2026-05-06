台高官跪史國王母！網友轟花錢還要跪　

台“外長”林佳龍在獻禮給史瓦帝尼王母恩彤碧時單膝著地。（照片：林佳龍臉書） 2.4萬追蹤的粉專“飛天麵條”PO出台灣訪史國團高官組圖。(照:飛天麵條臉書) 中評社台北5月6日電／賴清德出訪史瓦帝尼，4日親自拜會王母恩彤碧，並感謝恩史瓦帝三世及史國人民熱情接待，形容此行如回到“第2個家”。從官方披露畫面可見，台灣出訪團高官紛紛在史國王母跟前半跪獻禮，媒體人謝寒冰昨天在評論節中提出質疑，這樣有民進黨說的“對等尊重”嗎？也有網友批“花錢還要跪”、“連非洲都跪”！



賴清德4日在臉書發文表示，來到史瓦帝尼，就像回到第二個家一樣溫暖！感謝恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）、王母及所有史國人民的熱情款待。行程中，他特別前往拜會王母，除了當面致謝，也邀請王母未來能再次造訪台灣。



2.4萬追蹤的粉專“飛天麵條”PO出台訪史國團高官組圖，畫面中4人紛呈半跪姿，對史瓦帝尼王母恩彤碧獻上禮物。



飛天麵條質疑，“下跪非洲王太后，喪權辱國？”此事在PTT也引發熱議，有網友表示，看到不少人懷疑照片為AI合成，他直接附上原圖鏈接，這是“中華民國”“總統府”官方Flickr帳號上傳的照片，照片標題為“05.04 總統拜會王母”。



“我現在才知道，原來我們的官員見到史國王太后，是要跪著的？”謝寒冰5日在《新聞大白話》節目提到，府方發布的照片其中有一張，王母坐著、賴清德站著，民進黨不是一直要求對等尊重嗎？請問這樣有對等尊重嗎？入境隨俗是這樣子去解釋的嗎？過去乾隆時代西方使者來到中國，曾為了禮儀的問題見不成皇帝。如果當時的歐洲列國都可以堅持不願意跪拜中國皇帝，現在我們跑去跪拜史瓦帝尼的王母，請問到底是什麼意思？這還有對等尊重可言嗎？是不是需要仔細檢討一下？



謝寒冰質疑，過去蔡英文、馬英九帶團去也是這樣子嗎？“我真的非常疑惑！”不知道台灣民眾看到這一幕感覺如何？對方有很尊重我們嗎？好像一副理所當然的樣子？外交是要實質的關係，而不是搞什麼突破外交、冒險外交、便車外交，都非正軌。



1.8萬追蹤的粉專“台灣網路視窗”則PO出名錶組圖指出：“這些都是你我繳的稅金，被拿去養史王和他的妃子們。”



PTT鄉民表示“花錢還要跪”、“連非洲都跪”、“看到獨裁前輩當然要跪”、“衹有一個跪不下去”、“潘孟安果然很懂，用蹲的”。