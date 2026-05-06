邱毅：習特會台灣換伊朗？藍軍購爭議先緩緩

邱毅。（中評社 資料照） 邱毅表示，習特會極可能是以台灣換伊朗。國民黨內軍購版本的爭議，還是再緩緩吧！（邱毅談天論地話縱橫臉書） 中評社台北5月6日電／中國國民黨因為軍購特別預算規模爆出內鬨，國民黨“立委”徐巧芯拋出新台幣8000億版本，但黨中央堅持3800億＋N。國民黨副主席季麟連還大嗆同黨籍“立法院長”韓國瑜如果賣黨求榮，建請開除黨籍，引起風波。前“立委”邱毅6日表示，台灣社會吵翻天的軍購之亂，習特會極可能是以台灣換伊朗，就是中國大陸不提供殺傷性武器給伊朗，換來美國不出售攻擊性武器給台灣。國民黨內軍購版本的爭議，還是再緩緩吧！



邱毅6日在臉書表示，習特會即將登場，其中核心議題，應該是台灣問題與伊朗問題。美台軍售與中伊武器支援，兩者在談判中會掛鈎起來。特朗普現在受困於中東戰爭，一場本該速戰速決的戰爭，無奈打成燒錢的消耗戰。特朗普現在最怕的不是俄羅斯，而是比俄羅斯更加強大的中國大陸。



邱毅分析，如果中國大陸提供給伊朗殺傷性武器，這場美伊戰爭就會持續下去，不但美軍要落居下風，美國國內油價和生活成本飆升，這些帳都要算到特朗普身上。美國國內的反戰氛圍強化，足以使特朗普政權覆頂，共和黨的中期選舉必定慘敗，這是特朗普絕對不希望見到的結果。



邱毅指出，另一方面，中國大陸希望美國回到817公報的承諾，在對台軍售上逐年減少，並限制不能有攻擊性武器。而特朗普政府在對台軍售上違反承諾，對照的結果，就是台灣社會吵翻天的軍購之亂。可以預期，習特會極可能是以台灣換伊朗，也就是中國大陸不提供殺傷性武器給伊朗，換來美國不出售攻擊性武器給台灣。



邱毅透露，經過習特會後，美國可能會更動目前對台軍售的計劃。台灣朝野吵翻天的1.25兆、8000億、3800億，國民黨內親美派還有人假傳美旨，想以敲定8000億來做投名狀，以此來討好特朗普獻媚美國，並趁機扳倒鄭麗文的黨主席領導威信，以冲銷掉其大陸和平之旅的高人氣。



邱毅認為，今天的朝野協商，軍購版本的爭議還是再緩緩吧！不管1.25兆、8000億、3800億，可都是民脂民膏，“立法院”是要看緊人民荷包，不是配合美國政客和軍火商的工具，更不能用來做政客興風作浪的舞台。