海鯤號6月交艦？顧立雄：有進展會公布

顧立雄（左）受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 顧立雄受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月6日電（記者 鄭羿菲）台自造潛艦海鯤號6日上午再度出港海測，外界認為可能進行操雷實彈射擊、跨夜測試等重點項目，可望6月交艦？台“國防部長”顧立雄回應，相關潛航必要的測試項目，都依照測試程序逐步進行，我們會在安全與品質要求下進行裝備調教，詳細驗證項目很多，他就不一一說明，若有具體進展，就會進行公布。



賴清德3月19日親赴高雄視導海軍256戰隊，並首度登上海鯤號視導。海鯤號昨天在賴清德登艦視導後首度出海測試，6日上午再度出港進行第14次海側，同時也是第8次潛航測試。軍事觀察者紀東昀認為，此次可能包含操雷實彈射擊、跨夜測試等，都是測試的重中之重，交艦可期。



“立法院”“外交及國防委員會”6日邀請顧立雄報告業務概況，並備質詢。



針對美媒《紐約時報》報導，台灣向烏克蘭取經學習無人機不對稱作戰技術，顧立雄會前接受媒體訪問表示，我們吸取俄烏戰爭與美伊衝突相關應用，特別是涉及不對稱、無人載具、新興科技應用，這些都非常密切關注，我們也會比較台海情勢，在防衛作戰需求的同異點做不同分析與應用。



顧立雄說，無人機在俄烏戰爭與美伊衝突中扮演非常重要的角色，這也是為何我們在軍購特別預算中，擺了相當大量的無人機項目，烏克蘭的經驗告訴我們，無人機自主能量的建構，是維持作戰韌性與作戰能力非常重要的關鍵，盼朝野“立委”都能支持。



顧立雄指出，至於詳細的軍事交流部分，涉及機密，他沒辦法進行說明。