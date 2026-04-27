高市部署印太　邱世卿：中美峰會讓日本焦慮

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投5月7日電（記者 方敬為）日本首相高市早苗2日出訪越南，隨後規劃訪問澳洲，針對日方強化印太地區戰略部署，台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，此舉反映出日本面對美國在印太區域戰略收縮下的深層焦慮，更是為5月份可能舉辦的中美峰會進行預防性的戰略探底。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



高市早苗於今年5月初展開密集的印太外交行程，2日造訪越南，並於越南國家大學發表演說，拋出進化版“自由開放的印太”（FOIP）戰略。其核心不僅包含推動擴大由日本主導的“跨太平洋夥伴全面進步協定”（CPTPP）成員國數量，更強調將透過2023年設立的“政府安全保障能力強化支援”（OSA）機制，無償提供雷達、巡邏艇等防衛裝備予印太地區友盟。隨後，高市也將規劃出訪澳洲，進一步強化雙邊安全紐帶。



邱世卿表示，隨著近年來美國在印太地區的戰略與資源投入出現收縮，對高度仰賴美日同盟作為安全基石的日本，必然產生強烈的危機感與不安全感，並投射在日本的對外戰略調整上。



他指出，在日本研判無法完全依賴美國提供絕對安全保護傘的前提下，其戰略的次優選擇便是盡可能的拉攏區域盟友，企圖在印太地區建立一個由日本主導，甚至具備實質影響力的聯盟體系，為了達成該目標，高市內閣除了持續推動擴增防衛預算，目標於2027年達到日本GDP的2%，更試圖透過OSA機制的軍事援助與CPTPP的經貿誘因，以籠絡和懷柔的雙管齊下策略，設法填補美國的戰略收縮，藉此在印太地區構築一道牽制中國的防線。

