賴士葆：3800億加N即8千億　綠拒就對決

藍委賴士葆受訪。（中評社 張嘉文攝） 藍委賴士葆受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院長”韓國瑜今天下午將召集朝野協商軍購特別條例草案，由於藍營內部近期因為版本分歧引發爭論，昨天提出折衷版本的國民黨“立委”賴士葆今天受訪時表示，他下午會在協商中提出，國民黨團先前主張的“3800億加N”，其中的“N”，他主張定義為4200億元，兩者相加即為8000億元。



他強調，這不但是對國民黨主席鄭麗文近期立場的交代，也能解決黨內的分歧。至於民進黨如果仍堅持軍購特別預算1.25兆“一分都不能少”，最後只能走向表決。



藍營近期因特別軍購預算該是新台幣3800億加N或者8千億吵翻天，賴士葆昨天提出折衷方案，主張“3800億加N就是8000億”。



賴士葆今天在“立法院”受訪時強調，國民黨團版本原本在草案第八條規定，若未來有新的發價書，需重新提出特別預算審理。但重提條例至少耗時半年，沒必要這樣做。



他說，目前已聽聞美國將有第二批約140億美金的發價書，加上第一批110億美金（部分已由台美合作支應，3800億元尚有餘裕），因此他主張直接將“N”定義為4200億元，將上限鎖定在8000億元。



賴士葆表示，他將在下午的協商中把這個具體數字講出來，尋求韓國瑜的協調。民眾黨方面也認同若第二批發價書到位，可增加預算至8000億元。所以他會建議修改草案第六條，明定初期編列3800億元，後續若美方有新的發價書來，可續編，但總額就是8000億元。



對於蕭美琴近期在媒體上解釋，軍購預算分八年編列，每人每年平均負擔僅6000元，“就能建構嚇阻力”，賴士葆批評，蕭的說法是把1.25兆元的龐大數字過於簡化，不能小看這6000元，因特別預算的財源幾乎全是舉債，只要預算一過，後代子孫就要背債，而且是連無法賺錢的老人、小孩都要一起攤分。



以一家五口人計算，一年就要平白背債3萬元，這怎麼會是小錢？賴士葆說，特別預算的舉債每一分都是納稅人的血汗錢，錢必須花在刀口上，且賴清德任期僅剩2年，卻要為長達8年的預算做決定，這等同是替未來的新民意提前做決定，完全不合理。



賴士葆強調，支持“國家安全”是共識，但監督預算、杜絕浪費是“國會議員”的天職。他質疑，民進黨政府為何不將部分非緊急、未知的項目放在年度預算，而要全數塞進監督力道較弱的特別預算？所以編8000億元的特別軍購預算已經非常驚人，希望民進黨能務實討論，不要在金額上僵持不下，讓預算回歸合理的監督機制。