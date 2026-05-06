軍購別把我們賣了？柯志恩：平常講話方式

國民黨高雄市長參選人、藍委柯志恩接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月6日電（記者 莊亦軒）中國國民黨內對於軍購特別預算規模陷入分歧，黨內支持“3800億＋N”與“8000億”版本聲音皆有，傳出國民黨南部縣市長參選人有選舉壓力傾向支持8000億版本。國民黨高雄市長參選人、“立委”柯志恩，更在昨天的黨團大會開始前，質問國民黨團首席副書記長許宇甄“現在協商到底是怎樣？”“不要把我們賣了！”



對此，柯志恩上午受訪回應，都是同事之間平常講話的方式，因此不需要擴大處理。



柯志恩說，我們國民黨光譜很大，對於軍購問題，的確在那一天提出軍購目前應該要怎麼解決，她也說，自己會特別去講話，只是希望能夠爭取大家更多討論的空間，讓黨團有最大的共識，而不是偏某個角度或某個團體。



至於那一句“別把我們賣了”，柯志恩澄清，因為那在黨團大會關門會議中，包括藍委陳雪生喊“再吵就退黨”，都是同事之間平常講話的方式，因此不需要擴大處理。



柯志恩表示，不管有沒有選戰壓力，我們都是“立法院”黨團的一份子，黨團的一致共識就是希望透過討論，形成共同的想法對外論述，不論是黨中央或是國民黨團都是一致的想法。



媒體問到前中廣董事長趙少康稱黨中央有請人打電話關切。柯志恩回應，“好像沒有人來關切我”，有人是有一些反應，她的回應通常都會是我們黨團需要凝聚更大的共識，目前還沒有定案。我們都希望透過更多討論形成共識，才有辦法對外形成更好的論述給全台民眾。