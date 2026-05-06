綠委關心台北故宮有沒老鼠？蕭宗煌：沒有

台北故宮博物院院長蕭宗煌。（中評社 莊亦軒攝） 教育及文化委員會6日邀請台北故宮博物院院長蕭宗煌列席報告業務概況。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月6日電（記者 莊亦軒）台北市鼠患近日成為藍綠攻防焦點，外界關心台北故宮博物院會不會被老鼠入侵？故宮院長蕭宗煌6日上午答詢時表示，故宮並非位於餐廳、廢棄物密集之處，“故宮裡面沒有東西可以吃”，鼠患問題基本上不會進到故宮。



台北故宮院長蕭宗煌上午赴“立法院”教文會進行業務報告，民進黨“立委”陳秀寶在質詢時提問，最近台北鼠患問題嚴重，故宮擁有至善園與至德園等室外園林區域，如何把關戶外環境？



蕭宗煌說明，故宮整體環境雖接近自然區域與山區，但諸如至善園、至德園等室外園林，都有管理員在管理，因此台北院區過去幾乎很少聽到有老鼠的問題，不過南院確實有田鼠出現的情況，主要因為南院位於台糖土地周邊，但故宮不是餐廳，也非廢棄物密集的地方，老鼠基本上不可能進到故宮，故宮裡面沒有東西可以吃。



陳秀寶則建議，還是希望故宮能加強環境整潔與安全把關，多加強注意。



此外，疫情台北故宮韓國遊客反超日本2024年達到的31.8萬人次之多，卻傳出韓語導覽缺乏導致韓國遊客反饋不佳，蕭宗煌答詢直言，能夠翻譯、導覽韓語的，目前韓語導覽志工僅有一人。上個月有召開會議檢討，跟政治大學、中國文化大學等有開設韓語系、觀光系的學校接洽，會再增加韓語導覽人力。