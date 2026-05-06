趁著藍營軍購內亂　綠營要柯志恩勇敢反抗

高雄綠營6日上午前往國民黨高雄市黨部開記者會。（中評社 蔣繼平攝） 親綠的無黨籍高雄市議員張博洋。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月6日電（記者 蔣繼平）年底高雄市長選舉由綠委賴瑞隆對決藍委柯志恩。由於藍委柯志恩成為中國國民黨軍購金額內鬨的破口，高雄綠營6日有親綠民代及參選議員的新人前往國民黨高雄市黨部集結，並向柯志恩喊話“要有勇氣反對藍主席鄭麗文”並齊唱一首《勇氣》。



國民黨內部對軍購特別預算案金額產生分歧，媒體也報導5日柯志恩質問國民黨團首席副書記長許宇甄“現在協商到底是怎樣？”“不要把我們賣了！”此外，鄭麗文強調國民黨團多數支持“3800億元＋N”，柯志恩則說“這個訊息與我們的認知有點誤差”。



由於國民黨出現內亂，加上柯志恩是國民黨高雄市長參選人，民進黨籍高雄市議員參選人尹立、蘇致榮、蔡秉璁、吳昱鋒，以及親綠的無黨籍高雄市議員張博洋6日上午到國民黨高雄市黨部開記者會，呼籲柯志恩勇敢拒絕黨意。



到場的綠營人士陸續表示“要把勇氣送給柯志恩，呼籲勇敢反對鄭麗文”、“柯志恩要站在人民這邊”、“這是證明‘這柯不一樣’的最好機會”。此外，最後還齊唱一首改編經典歌曲《勇氣》，要柯志恩“愛真的需要勇氣，來面對流言蜚語”。



國民黨高雄市黨部6日上午正常進出，不過現場有超過30位以上的警力，從一樓、大門口層層把關，另外，綠營這場快閃記者會也被引導到對面人行道進行，避免產生衝突，年底就要選舉，警方維持秩序不敢大意。