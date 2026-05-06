綠批三牲之亂　盧秀燕：不讓鼠患在台中發生

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 民進黨籍台中市議員陳俞融答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月6日電（記者 方敬為）民進黨近期猛攻台北市鼠患議題，譏諷國民黨籍市長蔣萬安治理不力，爆“安鼠之亂”，相關議題延燒至台中市，民進黨籍台中市議員今天輪番在議會質詢，痛批國民黨籍台中市長盧秀燕未跟進強化防治鼠患，先前台中才爆出非洲豬瘟防疫破口、禽流感，甚至河川大量死魚，堪稱“三牲之亂”，呼籲盧市府要繃緊神經，不要讓台中也出現鼠患問題。



盧秀燕答詢表示，台中前年有出現漢他病毒感染案例，市府立即有處置作為，去年就沒有發生，今年迄今為止也沒有發生漢他病毒感染情況。她強調，市府持續有消毒、環境情節等措施，不會讓鼠患在台中發生。



台中市議會6日召開定期大會，安排台中市非洲豬瘟事件調查小組專案報告，民進黨籍市議員陳俞融質詢指出，非洲豬瘟防疫的核心在於廚餘管理，然而，自從中央禁止廚餘餵豬之後，廚餘的去化與管理問題就成了地方政府必須扛起的責任。但台中市如今廚餘管理一片混亂，恐怕有發生鼠患疑慮。



陳俞融說，今年初台北市爆發漢他病毒，雙北相繼出現感染個案，民眾人心惶惶，台北街頭頻繁出現老鼠群聚，看到高雄市府指揮跨局處加強防治；台南市府也成立漢他病毒防治專案推動小組，參照登革熱跨局處防疫模式建立聯防機制。台北在燒，高雄在防，台南組成專案小組，台中市政府卻顯得事不關己！



民進黨台中市議會黨團總召周永鴻批評盧秀燕市府無所作為，從爆出非洲豬瘟防疫破口，到上個月發生禽流感有大量雞隻被撲殺，最近甚至還被發現河川大量死魚，他譏諷，台北有“安鼠之亂”，台中更厲害有“三牲之亂”，呼籲盧秀燕要繃緊神經，不要讓台中也出現鼠患問題。