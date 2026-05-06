賴赴斯威士蘭掀熱議　吳子嘉：蔡願這樣出訪？

賴清德5日搭乘史瓦帝尼專機返台，在桃園機場發表簡短談話。（中評社 資料照） 中評社台北5月6日電／賴清德搭乘史瓦帝尼（斯威士蘭）國王專機出訪，掀熱議。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉5日在網路節目表示，當“總統”有一個很重要的事情，就是要維護國家尊嚴。賴清德搭史國專機來回這件事沒那麼嚴重，但是他要問：如果是蔡英文的話，她願不願意用這種方式出訪？



吳子嘉5日在網路節目《董事長開講》表示，賴清德他告訴我們“地球是圓的”，這個好像他以前不太知道今天知道了。然後賴清德說台灣是世界的，意思就是“台灣是世界的就不是中國的”，主要是在告訴大家這件事情。吳子嘉表示，賴清德所謂的“外交突破”、“外交突圍”，是一個很物理性質的一種行動，這個行動讓獨派嗨翻了，哇！“總統”很讚啦！很強壯、很爽！獨派非常激動的對賴清德這次的行動，給予高度的讚賞。



吳子嘉指出，回過頭來他想問一件事，因為當“總統”有一個很重要的事情，就是要維護國家尊嚴。以前蘇聯總書記赫魯雪夫，他在聯合國開會的時候，把鞋子脫下敲桌子。有很多“元首”不太顧到國家尊嚴、也不太顧到個人尊嚴。



他認為賴清德這個事情（搭史國專機出訪）沒有那麼嚴重，但是他在想，如果是蔡英文的話，她願不願意用這種方式出訪？因為蔡英文是很愛面子的人，他懷疑蔡英文會願意用同樣的方式出訪？“元首”出訪這件事情，是要能夠獲得國際上支持、替民眾爭取更大的尊嚴，賴清德現在跑了這一趟，只是說，“好，突破了中共的一些包圍”，那這個到底是正面或負面？他覺得很難用一時之間來評價。



吳子嘉還開酸，賴清德5日返台對台灣政治有兩個“貢獻”，一個就是蘇巧慧系統發了4篇抹黑的文章去攻擊李四川，然後因為賴回台把整個攻擊力道整個稀釋掉，白搭一場。另外就是高雄最壯的“母雞”（賴瑞隆），他花了很多錢做了2千多份的樣本（民調），準備要大幹一場、好好的宣傳。結果“小賴”被“大賴”壓死，大賴一回來，小賴沒有聲音、然後小蘇沒有聲音，突然間“賴清德由天而降，把所有的政治攻防計劃打破掉了，整個是失敗”。