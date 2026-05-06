年底選舉放利多　陳其邁赴議會爭取追加預算

民進黨籍高雄市長陳其邁6日赴議會報告。（中評社 蔣繼平攝） 民進黨籍高雄市議長康裕成主持議程。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月6日電（記者 蔣繼平）年底選舉，綠營在高雄有不能輸的壓力。民進黨籍高雄市長陳其邁6日赴議會報告今年度高雄市總預算第一次追加預算案共提出新台幣14.23億元，聚焦學童、長輩、農漁民弱勢、青年等四大優先，盼後續進入小組審查時獲議會支持。



陳其邁表示，第一優先是學童優先，孩子成長不能等，投資更不能省，今年開始實施公立國中小營養午餐免費，希望說學童享用有認證的優良台產食材，並加碼採用高雄在地生產的蔬果魚貨，共有18萬名學童受惠，這次編列11.09億元。



陳其邁表示，第二是長輩優先，因應超高齡社會，希望長輩能夠走出家門、參與社會，敬老卡額度這次增加5倍，社福點數由每年1200點調升為每月600點，並考慮研議擴大適用範圍，這次編列1.65億元。



陳其邁表示，第三是農漁民弱勢優先，面對極端氣候挑戰，漁獲、蔬果栽植等都會產生重大影響。為了強化農漁業韌性，新增漁產智慧養殖、省工設備、小型魚機補助、公有市場自治費業務補助費用、擴大農漁產加工冷鏈及整個辦公環境升級補助等，這次編列5700萬元。



陳其邁表示，第四是青年優先，為促進青年就業與國際友好交流計劃，青年赴海外學習進修交流培訓等補助、加碼大港青年的實習計劃轉正職留任等相關措施，這次編列1千萬元。他最後提到，今年度追加預算總共14.23億元，盼議會鼎力支持。