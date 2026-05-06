綠問區域應變儲存庫進度　顧立雄：概略規劃

顧立雄。（中評社 鄭羿菲攝） 綠委王定宇。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月6日電（記者 鄭羿菲）民進黨籍“立委”王定宇6日引2022年美國NDAA、2025年台“國防”報告書指出，美要在台建置“區域緊急應變儲存庫”，目前進展如何？台“國防部長”顧立雄回應，他無法很明確的說，但起碼概略計劃已經有了，能否私下再向委員說明？王說，從2025年我們要求美方落實來看，簡單理解就是還沒落實。顧則露出微笑，未再進一步回應。



“立法院”“外交及國防委員會”6日邀請台“國防部長”顧立雄報告業務概況，並備質詢。



區域緊急應變儲存庫（Regional Emergency Response Repository／Stockpile）是指為了因應特定區域內可能發生的天然災害、工業事故、核子事故或突發公共衛生事件，預先規劃、集中儲存救災物資、器材及醫療物資的設施。



王定宇質詢時問及，2022年美國NDAA公開寫，在台灣建置區域緊急應變儲存庫，區域緊急應變儲存庫菲律賓、以色列、琉球、日本等地都有，他向時任台“國防部長”邱國正詢問時，邱公開回應“正在選址”，而2025年台“國防”報告書也寫，“要求”美行政部門落實為台灣建立區域緊急儲存計劃，現在2026年了是否有落實？



顧立雄說，這能不能私下再向委員說明？王定宇則打趣道，但當時邱國正直接回答耶，難道是邱洩密？顧則笑說，他無法很明確地說，但起碼概略計劃已經有了，這樣回答也很含糊，哈哈哈⋯⋯



王定宇指出，美國NDAA是公開文件，是要在台灣建置區域緊急應變儲存庫，2025年台灣的“國防”報告書說，要求美國行政部門落實，可見是美國要來台灣建置區域緊急應變儲存庫，這案子的進度到哪？



台“國防部”戰略規劃司長、中將黃文啟說明，“國防”報告書是直接引述美國NDAA的說法、引述美國國會友台法案中，對我們有關的項目。王定宇追問，是不是這案子到現在還沒落實？黃則說，私下再跟委員說明。

