玫瑰宮遭戰火破壞　台北故宮：有相關撤離規劃

台北故宮博物院長蕭宗煌。（中評社 莊亦軒攝） 教育及文化委員會。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月6日電（記者 莊亦軒）美伊戰爭開打，位於伊朗首都德黑蘭被聯合國列為世界遺產的“玫瑰宮”在開戰數日內就遭到戰火破壞，中國國民黨籍“立委”葛如鈞質詢台北故宮博物院長蕭宗煌有無應對戰爭緊急狀態措施。蕭宗煌6日表示，故宮有相關演習計劃，對於文物撤離計劃中有規劃，雖然沒有“戰爭”名稱。



“立法院”教育及文化委員會6日邀請台北故宮博物院院長蕭宗煌列席報告業務概況並備質詢，中國國民黨籍“立委”葛如鈞質詢台北故宮有無應對戰事發生的應變準備，以及台北故宮遞交緊急通報系統竟然使用LINE群組，資安署曾表示，機關使用通訊軟傳遞公務訊息應不涉及機敏資訊。



葛如鈞聽到蕭宗煌回應發生包含斷網在內的緊急狀況時竟然還是使用LINE通訊，對此回應表達不可思議。《達文西密碼》的作者丹·布朗在新著作中的博物館都使用加密通訊軟體“Signal”，台北故宮博物院在大規模斷網的時候通訊備案竟然是LINE。



蕭宗煌表示，緊急應變的群組已經在LINE群組成立，如果緊急狀態、戰爭時期不能使用LINE的話，到底用什麼通訊工具需要再檢討，衛星通訊、近地端到端分散式通訊都可以納入考量。



蕭宗煌回應，今年配合“國土安全辦公室（國土辦）”的演習計劃，今年目前有一場，台北故宮南院也正在配合“國土辦”辦理。