關注：藍彰化縣長提名裂痕難平　選情堪憂

柯呈枋（左起）、謝衣鳳、鴻榮章共同反對國民黨空降提名縣長人選，訴求“在地徵召”。（謝衣鳳提供） 中評社彰化5月7日電（記者 方敬為）年底彰化縣長選舉，中國國民黨迄今仍未完成提名，近期除了最早表態的藍委謝衣鳳、前副縣長柯呈枋、洪榮章3人，並忽然傳出在彰化擔任律師的國民黨前考紀會主委魏平政、新北市副市長劉和然等人也在考慮的徵召名單內，引發地方勢力反彈。在縣長王惠美作壁上觀，無發揮協調能力，而黨中央無法妥適與地方派系溝通的情況下，地方藍營已出現難以彌平的裂痕，年底選情堪憂。



台灣地方選舉向來有“得彰化者得天下”的說法，作為六都以外人口數最大縣，彰化縣的政治版圖一直被視為全台選舉的搖擺州與風向球，現任國民黨籍縣長王惠美兩任期即將屆滿，年底選戰將是新人競逐的局面，民進黨躍躍欲試，早已提名綠委陳素月備戰多時，但藍營方面卻陷入了空前的提名僵局。



國民黨在彰化縣的提名作業可謂亂成一鍋粥，地方與黨中央的博弈浮上檯面，最早表態爭取提名的謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章等人，皆是長年深耕基層的在地政治人物。



然而，由於當中呼聲較高的謝衣鳳未獲得家族支持，且其胞弟彰化縣議長謝典林為了爭取議長連任，也公開反對姐姐參選縣長，黨中央面對謝衣鳳堅持參選，而另外2位表態者的勝算又不高的情況下，遲遲無法決定，並傳出擬徵召前考紀會主委魏平政，或是將新北市副市長劉和然列入考量，種種“空降”傳聞立刻引發在地勢力的強烈反彈。



謝、柯、洪3人甚至為此共同發表聲明給黨主席鄭麗文及組發會，強烈要求回歸“在地徵召”，儘管劉和然事後已親口否認參選意願，而傳聞中曾推薦他的王惠美也僅以“把縣政做好”低調避答，但此舉已凸顯出黨高層與地方在人選考量上的嚴重脫節。



相較於藍營陷入派系角力與空降爭議的泥淖，綠營則展現出截然不同的氣象。早已獲得提名並展開選戰布局的陳素月，正以逸待勞，冷眼看著藍營內部的裂痕不斷擴大，準備坐收漁翁之利。

