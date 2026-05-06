賴瑞隆民調贏柯志恩　綠稱差距會越來越大

民進黨籍高雄市議員林智鴻6日受訪。（中評社 蔣繼平攝） 高雄市鳳山區新甲國小6日只上半天，中午放學時校門口擠滿人潮。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月6日電（記者 蔣繼平）高雄市長選戰由綠委賴瑞隆對決藍委柯志恩，最新一份高雄市長民調顯示賴瑞隆大幅領先柯志恩，替綠營增加不少信心，小雞也紛紛動起來。民進黨籍高雄市議員林智鴻6日中午發送母親節小禮物時表示，“整合成功就會往前走，這份民調只是開始，差距將會越拉越大”。



“上報”5日公布一份委託山水民意調查公司進行的高雄市長民調，民進黨參選人賴瑞隆以47%支持度大幅領先國民黨參選人柯志恩的30.7%，雙方差距為16.3個百分點。



對此，林智鴻6日受訪表示，民進黨歷經初選後，賴瑞隆最近已與當時的競爭者完成整合，近期陸續顯示整合成果，整合完成之後，競選的部隊就會往前走，相信這份民調是一個開始，未來的差距會越來越大。



母親節即將到來，林智鴻6日前往高雄市鳳山區新甲國小校門口發“魔髮包”給接送小孩的家長，也讓小學生人手一份小禮物帶回去送給母親。新甲國小學生數2千人，是當地大型小學。小學每周三只上半天，因此中午就會放學。



中午前校門口已經停滿機車，許多家長前來接送。放學鐘聲一響，大批小學生陸續從學校衝出來，校門口瞬間擠滿人潮。林智鴻與服務處人員抱著大紙箱到場發送母親節小禮物，小學生與現場家長拿到都笑得很開心。



林智鴻介紹“魔髮包”有5小包洗髮精、護髮素的台廠護髮保養組，替平常忙碌的母親們在辛勞之餘也記得多愛自己，藉此送上滿滿的祝福。另外包裝上也印有康乃馨，有別於傳統送花的形式，過去也曾送面膜、護手霜等小物。