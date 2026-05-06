統派聲援鄭麗文　舉發徐巧芯接觸軍火商

拔蔡總部長暨統一義勇軍總司令盧朝財等人到國民黨中央黨部聲援黨主席鄭麗文、副主席季麟連。（中評社 張穎齊攝） 新黨副秘書長游智彬遞交檢舉藍委徐巧芯等人的資料給國民黨工。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月6日電（記者 張穎齊）中國國民黨內爆發軍購金額新台幣3800億加N與8千億的之爭。統派團體6日下午1點多前往國民黨聲援黨主席鄭麗文、副主席季麟連，並點名中國國民黨籍“立委”徐巧芯等人涉嫌與美國軍火商接觸、違反《遊說法》，要求國民黨考紀會與“監察院”介入調查。



“行政院”提出總額新台幣1.25兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例》草案，國民黨原先提出“3800億＋N”版本，台灣民眾黨則主張4000億版本，不過近期藍白內部陸續傳出有意上修至8千億元，引發藍營內部不同意見。



國民黨6日下午2點舉行中常會。新黨副秘書長游智彬、拔蔡總部長暨統一義勇軍總司令盧朝財等下午1點多分別前往國民黨聲援主張3800億加N的鄭麗文與季麟連。



盧朝財高舉“百萬韓粉、戰鬥藍請適可而止，你們的敵人是“台獨”賴清德、不是鄭麗文”布條，高喊口號聲援鄭麗文與季麟連。



盧朝財痛批，不能超越國家民族利益，“一國兩制、承認九二共識、追求統一”才是中華民族最大利益，不是某些政治人物有多偉大，呼籲百萬韓粉與戰鬥藍“適可而止”，不要親痛仇快，“敵人是賴清德，不是鄭麗文”，並高喊“鄭麗文加油、季麟連加油，我們挺你，統一才是正確的路！”

