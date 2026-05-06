綠官點名蔣督導鼠患　藍委嗆為何不管高雄

台“環境部”要台北市府每天回報鼠患處理進度，藍委陳菁徽批，高雄出現美濃大峽谷，當時是在睡覺？（照片：陳菁徽臉書） 中評社台北5月6日電／民進黨近期猛攻鼠患議題，抨擊中國國民黨籍台北市長蔣萬安市政缺失，台“環境部長”彭啟明也說“首長一定要親自督導、定期跟市民朋友報告”。對此，國民黨“立委”陳菁徽6日發文一一列舉美濃大峽谷、高雄馬頭山滿山廢棄物、還有光電板之亂，質疑“環境部”“之前怎麼就沒叫地方政府開記者會回報進度”，連三次痛批“當時是在睡覺？”



陳菁徽指出，“環境部”要台北市府每天開記者會，回報鼠患處理進度。她很好奇，之前高雄出現美濃大峽谷，接二連三四五六七八的大坑洞，“環境部”當時是在睡覺？



陳菁徽說，高雄馬頭山堆砌滿山的金屬廢棄物，臭氣熏天，地方環團罵爆，“環境部”當時還是在睡覺？風災時候，光電板之亂，出現血滴子光電板、出現滿山滿海光電板，海上光電板廢棄物漂流到澎湖，“環境部”是不是一樣都在睡覺？



陳菁徽痛批，怎麼之前的時候，“環境部”怎麼就沒有叫地方政府開記者會，回報處理進度？是大峽谷不夠驚悚？是馬頭山廢棄物不夠臭？還是光電板廢棄物不會破壞環境？



陳菁徽嘲諷，當然也有一種可能，“‘環境部’就是綠色的”。“賴政府”不用很會“治國”，只要先做到同樣標準、不要雙標，就能“國泰民安”，風調雨順了。