陳智菡：民眾黨已準備8000億軍購版本

民眾黨團主任陳智菡(左)、民眾黨台北市議員參選人許甫接受黃光芹專訪。（照片：《中午來開匯》提供） 中評社台北5月6日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜下午第4度召集朝野協商軍購特別預算條例草案，國民黨“立法院”黨團對於要提3800億＋N或8000億元尚無共識，台灣民眾黨“立法院”黨團則準備2套版本，分別是原本4000億版，以及第一批加第二批軍購的8000億版本。民眾黨團主任陳智菡6日中午在網路節目重申，只要是對美軍購，民眾黨都會列入在特別預算版本中，並已準備修正的版本，但下午協商將關注民進黨團態度，為何一直說“1.25兆沒得談”？



陳智菡、民眾黨台北市第三選區（松山信義）議員參選人許甫6日中午接受網路節目《中午來開匯》中午來開匯訪問。



針對軍購議題，陳智菡指出，民眾黨支持對美軍購，但對美軍購有兩個前提，第一個是符合台灣需求，第二是貨要到，因此發價書也要來，美國國務院授權並知會美國國會，確定可以賣給台灣“國防”武器，且發價書有明確金額，就可編列預算購買這些東西。



陳智菡提及，過去會編4000億版本，是因當時只有第一批發價書，而第一批發價書算起來大概是4000億，但後來又有更正訊息出來，變成金額還會往下壓，以及“國防部”一直告訴朝野黨團“後面還有第二批（軍購）”，且已將項目跟大概金額列出來，零零總總加起來大概7000億至8000億間。



陳智菡說，民眾黨跟國民黨原則一樣，可以對美軍購，完全支持提升台灣自主防衛能力，“那怎麼會說只買第一批，不買第二批？”民眾黨反對的是藉由特別預算浮濫灌水，包括商購、委製等要給綠友友的錢，而從1.25兆扣除商購、委製後，金額大概就是在8000億以下。



至於會不會提出新版本？陳智菡說明，民眾黨本來就有版本，也準備了修正的版本，今天下午協商時會非常關注民進黨團的態度，因為民進黨團一直說“1.25兆沒得談”、“只有1.25兆選項”，讓他們覺得不合理，因為很多金額往下壓了，都調整過了。



陳智菡稱，民眾黨方向很確定，只要是對美軍購部分，都會列在特別預算版本中，而該版本是先匡住“確定對美軍購”部分，今天協商時會再要求民進黨清楚表態，為什麼堅持1.25兆？既然不完全是對美軍購，且也說不出合理性跟必要性，為什麼有些東西在台灣生產，卻不能編到公務預算當中，一定要夾在特別預算裡？