周玉蔻嗆開除　王世堅火大：等著被火車撞

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 媒體到現場採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月6日電（記者 莊亦軒）民進黨籍“立委”王世堅日前到政治大學演講時，大讚中國國民黨籍台北市長蔣萬安，心胸寬大、做事不拘黨派，引起資深媒體人周玉蔻不滿，要求開除王世堅黨籍。王世堅6日受訪表示，一年多來去了大概10家學校演講，唯一提到蔣萬安的就在政大，第一，因為他是政大校友；第二，他演講長達70分鐘，攻擊他的“這位老太太”（指周玉蔻）只看最前面的那一分鐘，就是“看到尖孔，無看到蹦康（閩南語，看到針孔，沒看到山洞）”，沒看到山洞就等著被火車撞死吧。



王世堅日前受邀到政大進行演講，他坦言過去對政治大學存有某些刻板印象，但這幾年因為與蔣萬安的互動，讓他有了巨大轉變。他形容蔣萬安是政大的“優質學生”，不僅為人心胸開闊，在處理政務上更不會被政黨與理念的不同所侷限。王世堅感嘆，一定是政大擁有極佳的教育環境，才能孕育出這麼一位心胸廣大的市長，笑稱蔣萬安“徹底扭轉了他對政大的錯誤看法”。



對於王世堅對現任台北市長給予極高評價，引發網友熱烈討論，也引發周玉蔻不滿，號召支持者打爆民進黨中央黨部，要求開除王世堅黨籍。



王世堅6日下午前往民進黨中央黨部參加中常會，記者提問有關日前政大演講稱讚蔣萬安，被周玉蔻威脅開除黨籍，以及昨日蔣萬安召開“鼠害防治記者會”應對綠營攻擊。



王世堅回應，面對歷任台北市長，他“打馬、屠龍、柯學家、蔣師”，演講中提到“蔣師”的部分就在批評蔣，那位老太太怎麼不看這個？難道他還要說，民進黨馬上會推出非常優秀的市長候選人，他對我們的台北市長選情有期待。



王世堅指出，別人有好的地方，我們應該實話實說，難道就政黨劃分，永遠都是針對競爭政黨來批評。用閩南話講“安捏咱國家，做無代誌（我們國家，做不了事情）”。現在是民進黨執政，台北市是蔣萬安執政，我們合作多少案子？社子島在民進黨政府支持下，台北市他們很努力推動，難道不用鼓勵嗎？



關於台北鼠害問題，王世堅表示，第一，雖然藥品投放有危險性，但也一定要做。第二，衛服部是否適度引進更有效率的藥物。第三，可以利用老鼠的天敵“貓咪”，過去中山市場曾經因為鼠患引進野貓，把鼠患問題解決。