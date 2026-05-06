國民黨今開中常會　媒體緊盯季麟連

多位中常委上前和季麟連打招呼握手致意，季都笑著回應。（中評社 張嘉文攝） 國民黨6日下午召開中常會，現場媒體緊盯著季麟連（左）。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天下午召開中常會，經過上周黨副主席季麟連在會中針對特別軍購案的爆炸性發言後，季今天仍照例現身中常會，且早早就入座。有多位中常委上前和他打招呼握手致意，季都笑著回應。現場媒體則緊盯著季麟連，深怕錯過還有“大場面”的發生。



最特別的是，上周起身希望制止季麟連發言的國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁進到中常會現場時，原本並沒有和季打招呼，而是忙著和別人交頭接耳討論事情。但要入座前，由於兩人位置緊鄰，傅最終也禮貌性地和季打招呼示意，彼此點了一下頭，但僅止於這樣的互動而已。



季麟連上周在中常會上舉手要求發言，強調軍購案國民黨團的新台幣3800億＋N的版本是最佳方案。接著話鋒一轉，批評這陣子積極在協商此案，傳出私下表態支持8千億版本的國民黨籍“立法院長”韓國瑜，強調兩人是黃埔子弟，打死他都不會相信韓會做出賣黨求榮的事（指支持8千億版本）。如果有這個事，黃復興必然挺身而出，大義滅親，開除韓的黨籍。



季麟連此話一出，讓現場中常會眾人都嚇了一大跳。傅崐萁還起身要他別講了，但季不聽勸，仍堅持要把話說完。此事件引發藍營動盪，到今天還餘波盪漾。