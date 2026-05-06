鄭麗文：中午已和韓國瑜見面　負荊請罪

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 國民黨副主席季麟連。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月6日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨副主席季麟連上周在中常會上批評“立法院長”韓國瑜，引發藍營動盪，國民黨主席鄭麗文今天下午在中常會上強調，她今天中午特別約韓見面，並向韓表示自己是來負荊請罪。而韓國瑜非常大肚、溫暖，連忙說早就翻篇，不足掛齒。



季麟連上周在中常會上發言，捍衛國民黨團的3800億加N的版本，批評這陣子積極在協商此案，傳出私下也表態支持8千億版本的韓國瑜，強調兩人是黃埔子弟，打死他都不會相信韓會做出賣黨求榮的事（指支持8千億版本），如果有這個事，黃復興必然挺身而出，大義滅親，開除韓的黨籍。此話一出，引發藍營動盪至今。



鄭麗文今天下午主持中常會時說，4月29日的中常會有非常情緒化、衝動的演出，導致大家非常關切，甚至引起很多人焦慮，當天她雖然立刻致電韓國瑜，但還是餘波盪漾。



鄭麗文提到，她今天中午特別約韓國瑜見面，她見到韓就說，她是來負荊請罪，同時表達抱歉之意，造成韓的困擾、不當傷害。



鄭麗文說，當然大家也知道，韓國瑜非常大肚、溫暖，韓當下也連忙說早就翻篇、不足掛齒；她也要向所有關心國民黨的大家報告，這絕對不會傷害到國民黨的團結，而她也希望藉此機會，跟韓國瑜充分溝通。