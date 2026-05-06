綠操作鼠患　徐巧芯：認知作戰北市民不買單

藍委徐巧芯指責綠營操作鼠患議題，製造恐慌，是認知作戰。（徐巧芯臉書） 中評社台北5月6日電／台北市近期爆發鼠患議題，引來綠營猛攻。中國國民黨籍台北市長蔣萬安5日召開記者會，宣布將派遣“鼠類偵防師”到府協助民眾滅鼠，並啟動全市12區大清消。國民黨“立委”徐巧芯6日表示，台北市府依照“中央”指引，按照既有機制在處理鼠患問題，該做的清潔、防治、通報，一樣都沒有少。她批評，“認知作戰，台北市民不會買單”。



徐巧芯6日在臉書質疑，洗老鼠照片就能勝選嗎？認知作戰台北市民不會買單。這幾天看社群被老鼠影片洗版，從市場到街頭，一段接一段，看起來好像整個台北市都淪陷。但冷靜一點看，台北不是沒有老鼠，但也絕對不是“到處都是老鼠”。把局部畫面拼湊成全面失控，本身就有問題。“衛福部”疾管署長羅一鈞說了，目前漢他病毒“並未高於往年同期”，民眾不用過度恐慌。



徐巧芯指出，更誇張的是，目前綠營側翼熱推的通報平台“見鼠地圖”，根本就是為了政治攻擊、認知作戰，民眾可以任意標記、上傳照片，甚至連“料理鼠王”的圖片都可以判定通過，最後再拼出一張“滿城都是老鼠”的地圖，這根本是在製造恐慌，是認知作戰！再搭配網路影片傳播、放大民眾情緒，最後導向一句話：台北市政府失能！



徐巧芯痛批，連民進黨台北市議員林亮君，也順著這個節奏“自導自演”。一方面要環保局人員下藥滅鼠，另一方面卻批評“公園滿地老鼠藥”。一邊丟素材、一邊放大聲量，批評北市府，收割政治成果。



徐巧芯提到，台北市政府始終都依照“中央”指引，按照既有機制在處理鼠患問題，該做的清潔、防治、通報，一樣都沒有少。這些基層工作不會變成爆紅影片，但也不代表不存在，硬要說成“完全沒作為”，不是不瞭解，就是刻意誤導。台北市民需要的是把問題講清楚、把事情做好，而不是每天被“鼠患感覺很嚴重”的錯誤資訊影響。



徐巧芯強調，老鼠問題要處理，沒有人否認。但同樣該被看見的，是那些在背後刻意放大、扭曲，試圖把城市議題變成政治工具操作，這些惡意行為更應該被大眾撻伐！因為真正該防的，從來不衹有老鼠，還有人為製造的恐慌。