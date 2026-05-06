台積電進駐桃園？張善政：配套措施應到位

桃園市長張善政6日主持市政會議。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月6日電（記者 盧誠輝）竹科管理局日前證實已完成召開桃園龍科三期開發案公聽會，預計擴建土地為104公頃，市場傳出該筆土地將作為台積電興建次世代先進製程廠區使用。對此，中國國民黨籍桃園市長張善政表示，為因應新竹科學園區產業與人口到桃園來，各項配套也應同步到位，目前市府正積極規劃中。



懸宕已久的竹科龍潭園區擴建計劃近日傳出好消息，竹科管理局長胡世民證實，已於日前完成召開龍科三期開發案公聽會，預計擴建土地為104公頃，業界傳出，該筆土地將作為台積電興建次世代先進製程廠區使用。桃園市長張善政日前受訪時雖未證實是否為台積電要進駐，但強調過去2年來市府團隊積極與竹科管理局與業者協調，目前各項配套措施都在積極規劃推動中。



張善政6日主持市政會議時指出，為因應竹科新進人口，目前龍科三期正在有計劃的增建校舍當中，因為隨著竹科產業與人口進來，教育配套措施也應同步到位，否則以目前現有規模並不足以滿足需求，所以有些現有校舍必須拆遷，另外也會再增建新校舍來因應。



張善政提到，新校地取得與校舍興建均由竹科管理局負責，不過竹科是依現有規模等量遷建，並未考量擴建後將湧入的新增人口，因此市府團隊在評估認為，除了搬遷未來將被竹科徵收土地的校舍外，也需增建校舍來因應，目前已在辦理用地取得等程序當中。