官員下鄉宣講遭批　吳崢：沒濫用行政資源　

台灣好生活說明手冊。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月6日電（記者 莊亦軒）民進黨將啟動“台灣好生活”宣講讓行政團隊下鄉與產業、基層當面溝通。此作法遭在野黨批變相輔選。對此，民進黨發言人吳崢6日回應，活動經費是由黨部來支出，同時邀請“內閣”政務官員在下班時間來參與活動，絕對沒有濫用行政資源的問題。



民進黨為加強政績宣傳，5月9日在高雄會舉辦第一場“台灣好生活”說明會，邀請“內閣”成員”到各縣市協助說明。



民進黨6日舉行中常會，會後由吳崢轉述賴清德發言並接受媒體提問。吳崢提到“台灣好生活”說明會，當場拿出印製好的說明手冊在台上展示給現場媒體。



吳崢說，黨秘書長徐國勇在中常會上提到，中央黨部為了加強協助政府宣傳政績，以及跟產業界對話，接下來5月9日起，第一場在高雄開始陸續舉辦“台灣好生活”產業說明會，黨部也有印製相關文宣，包含政府目前推行的托育新制、社會福利、各行各業的照顧政策，會邀請“內閣”成員到各縣市來協助說明。



對於王世堅日前因在政大演講稱讚中國國民黨籍台北市長蔣萬安，媒體人周玉蔻號召支持者打電話到民進黨，要求黨部開除王的黨籍。



吳崢回應，民進黨是有制度政黨，對於從政同志的黨籍有紀律規章條款規範，任何人觸犯黨章，民進黨絕對會眼明手快不會寬貸，並祭出最嚴厲處分；反之，只要沒有違反規章樣態，我們的黨員應該都沒有黨籍問題。