被稱老太太周玉蔻槓上王世堅　要民進黨處理

媒體人周玉蔻。（中評社 資料照） 中評社台北5月6日電／民進黨英系中常委、綠委王世堅今天對於資深媒體人周玉蔻開嗆，稱周玉蔻是老太太，沒看到山洞就等著被火車撞死吧。周玉蔻馬上聲明回擊，針對王世堅剛剛公開以“這種老太太應該被火車撞死”等語回應她的評論，她對民進黨提出黨中央啟動黨紀調查與處理程序，不能對如此嚴重的言語暴力視而不見等三要求。



民進黨“立委”王世堅日前到政大演講，除批評台北市長蔣萬安背後有人垂簾聽政，但也讚賞蔣萬安“心胸寬大”，讓他對政大徹底改觀。相關發言被截取後，引起名嘴周玉蔻不滿，怒嗆應開除黨籍。



王世堅今天則回嗆這位老太太（指周玉蔻）怎麼不看？別人有好的地方要說好啊，不同政黨也要合作，不然做不了事情啦，這種人“看到針孔，沒看到山洞（形容人見識淺薄）”，沒看到山洞齁，那就等著被火車撞死吧。



周玉蔻聲明指出，政治立場可以辯論，公共人物可以被批評，但以如此充滿暴力、詛咒與死亡意象的言語，對一位長期投入台灣民主運動、媒體工作與公共事務的女性進行人身攻擊，這已經完全超越民主社會應有的政治倫理與文明底線。



她批評王世堅，是基於其公開肯定蔣萬安、模糊藍綠界線的政治言行。她所提出的是政治評論，是對民進黨支持者情緒與價值認同的真實反映。但王世堅身為執政黨“立法委員”，竟然選擇用“被火車撞死”這種惡毒字眼回應異議者，不只是失格，更令人震驚。



周玉蔻說，這不是一句情緒性發言而已。這是赤裸裸的仇恨式羞辱，也是對女性、對言論自由、對公共討論文化的嚴重踐踏。



她理解，事情發生至今時間仍短，民進黨中央尚未回應，在時間上或許可以理解；但民進黨中央不能沒有回應。因為這已經不是單純個人情緒問題，而是民主政治最基本的價值底線問題。



她在此正式要求：



第一，王世堅必須立刻公開向社會道歉，並清楚收回相關惡劣言論。



第二，民進黨中央必須正式表態。民進黨是否容許黨籍“立委”，用“應該被火車撞死”這種言語攻擊不同意見者？如果這種話都可以被輕描淡寫帶過，那民進黨過去所強調的人權、性別平等與民主價值，還剩下什麼？



第三，要求民進黨中央啟動黨紀調查與處理程序，不能對如此嚴重的言語暴力視而不見。



今天被詛咒的是她，明天可能就是任何一位敢於發聲的人。



台灣民主一路走來非常不容易。我們不能接受公共政治文化墮落到用死亡威脅與惡毒羞辱來取代辯論。



她最後還強調，這件事，她不會沉默。