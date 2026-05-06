不只約見韓國瑜　傅崐萁：鄭麗文會多方溝通

“立法院長”韓國瑜。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月6日電（記者 鄭羿菲）軍購特別預算條例草案今日進行第四度朝野協商，協商前夕，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜與國民黨主席鄭麗文會面，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁6日表示，國民黨團不只與黨中央溝通，也希望全面性對所有重要黨員同志有所溝通，因此鄭今天主動約見韓，接下來鄭還會做多方面的溝通協調。



韓國瑜在下午3點走入朝野協商會議事前，則僅向媒體多次說，謝謝大家的關心。韓並未說明與鄭麗文的會面談了什麼。



至於藍營近期因特別軍購預算該是新台幣3800億加N或者8千億吵翻天，傅崐萁說，因為大家了解資訊參差不齊，所以有各種不同意見，我們內部會做全面性討論，國民黨一定會有共識。



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜6日下午3點主召集朝野協商“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案”等案。



傅崐萁在協商前接受媒體訪問表示，“中華民國”需要捍衛、台灣的民主自由更需保障，因此需要一流武器給“國軍”使用，但防弊機制非常重要，過去“立法院”從未有空白授權軍購的事，我們再三強調，只要有美國的發價書來，一定就會支持。不過，光是M109A7自走砲的發價書，單一項目就差了新台幣500到600億元，到底還有多少內幕？我們也不清楚。



針對軍購特別條例，傅崐萁強調，國民黨內部會做全面性的討論，國民黨一定會有共識，民主機制不一定是靠表決做決定，國民黨的團結是不會有傷口的，大家充分討論、取得相當共識後，我們就會向民眾報告，國民黨一旦做了決定就是鐵板一塊，一致團結對外。國民黨最後一定會達成共識，但也不要讓民進黨能上下其手，趁著軍購的過程夾雜很多不法事項進來。