想見特朗普遭譏笑　藍：賴能過境美本土？

國民黨文傳會主委尹乃菁接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月6日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席鄭麗文6月初將訪美，鄭麗文日前接受《彭博社》專訪提到，希望能拜會美國總統特朗普，卻遭到民進黨嘲諷，並指因軍購一事恐還會被降規格。國民黨文傳會主委尹乃菁6日表示，鄭麗文一貫主張只要有助和平、都願意見，她要反問民進黨，賴清德現在連過境美國本土都做不到吧？。



國民黨6日下午舉行中常會後記者會，由文傳會主委尹乃菁主持。



記者問，鄭麗文日前談到若有助台海和平，願意會見特朗普，卻遭民進黨嘲笑“愈小咖愈能訪美”，同時綠營也盛讚賴清德此次出訪史瓦帝尼（斯威士蘭）。



尹乃菁回應，鄭麗文的談話方式大家都很熟悉，鄭麗文過去競選國民黨主席時，就曾在外媒記者俱樂部提到，若有機會見到中國大陸領導人，只要有助和平，她都願意見，如今面對外媒詢問訪美想見誰？鄭麗文也是同樣態度，若能見到特朗普，只要有助和平，她都願意見。



尹乃菁說，如果見到特朗普，對台海區域和平有幫助，鄭麗文當然願意，而民進黨慣常用酸言酸語攻擊他人，那她是不是也可以酸回去？



尹乃菁更表示，日前完成的國共領導人會晤，國民黨已把橋梁搭好，只要賴清德願意接受“九二共識”、反對“台獨”，也可以立刻見到中國大陸領導人，反觀賴清德見得到特朗普嗎？見不到吧？現在連過境美國本土都做不到，才是真正的外交重大錯誤。

