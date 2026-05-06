綠總動員打安鼠之亂　國民黨對蔣有信心

國民黨文傳會主委尹乃菁接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月6日電（記者 張穎齊）民進黨近期總動員猛攻鼠患議題，抨擊中國國民黨籍台北市長蔣萬安市政缺失，稱為“安鼠之亂”，也被認為在助攻民進黨“立委”沈伯洋參選台北市長。對於國民黨中央是否應協助蔣萬安？國民黨文傳會主委尹乃菁6日表示，蔣萬安的回應已經很好，且從從容容、游刃有餘，前數據顯示見鼠率並沒有增加，國民黨中央對蔣萬安非常有信心。



民進黨籍“立委”柯建銘助理周軒在社群發布台北市鼠患照片，遭指照片實為高雄中山高中，引發爭議是“南鼠北送”，但“環境部長”彭啟明、綠民代仍劍指是蔣萬安責任。國民黨籍“立委”王鴻薇痛批，綠營操作逾一周，甚至使用跨縣市影像、造假內容，淪為“造鼠計劃”。蔣萬安5日上火線表示，台北市今年2至4月的鼠害通報下降70%，但市府不會因此鬆懈，近期將會進行全市12個行政區大清消。



國民黨6日下午舉行中常會後記者會，由文傳會主委尹乃菁主持。



記者問，民進黨近期從中央到地方聯合攻擊蔣萬安處理鼠患不力，被認為是在替民進黨可能的台北市長人選沈伯洋助選，國民黨中央是否會協助蔣萬安？



尹乃菁表示，她認為蔣萬安已回應得很好，並指出目前外界熱議的部分鼠患照片，還被發現其實是高雄的老鼠。



尹乃菁說，蔣萬安已針對台北市“見鼠率”、通報率等數據做出完整說明。她也笑稱，“講起來，我不怕蟑螂，我怕老鼠”，但目前看到的數字其實並沒有增加。



尹乃菁表示，因此她認為蔣萬安是一位非常優秀的市長，即使民進黨從中央到地方、包括青鳥側翼傾巢而出，但蔣萬安回應得很好，從從容容、游刃有餘。