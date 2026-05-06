見過韓國瑜黃國昌　鄭麗文：希望+N寫清楚

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月6日電（記者 張嘉文）藍營近期因特別軍購預算應該是新台幣3800億加N或者8千億吵翻天，中國國民黨主席鄭麗文今天下午在中常會上特別對此表示，她昨已與台灣民眾黨主席黃國昌進行徹夜溝通，今天中午也和“立法院長”韓國瑜交換意見，大家一致希望把“+N”透過立法更完整、清楚來呈現，但基本原則就是必須是對美軍購，且有發價書、防止灌水等。



鄭麗文今天下午在中常會上發表談話，針對近日藍營的軍購之亂表示，這從頭到尾不是數字問題，而是原則與邏輯的問題。



鄭麗文提到，今天下午“立法院”將進行協商此事，但因民進黨始終堅持1.25兆元“一分都不能少”，且預算內容至今沒有完整說明與報告，導致朝野幾乎沒有對話基礎。但民進黨這份鉅額預算涵蓋對美軍購、商購及台灣內部的軍工產業投資，但除了第一批發價書外，其餘內容語焉不詳，國民黨不能交給民進黨一張鉅額空白支票。



她指出，非常感謝民眾黨主席黃國昌昨日與她溝通至半夜，雙方針對軍購案進行了鉅細靡遺的討論。目前外界反映的“+N”說法可能不夠具體、容易引起誤會，所以她認同在法條中把“+N”寫得更具體完整。



鄭麗文指出，“+N”必須符合三大原則，第一、必須是對美軍購（FMS）；第二、必須有美方的正式發價書；第三、必須落實預算審查程序防止灌水。她強調，重點不在於最終是8000億還是9000億，而在於內容是否純粹為對美軍購，必須排除爭議最高的商購部分。



鄭麗文也透露中午和韓國瑜對此進行充分溝通，韓也希望往此方向落實。韓國瑜以院長高度主持會議，不便主張具體條文，其角色與黨團“立委”不同，但用心良苦，希望能避免不必要的紛擾。



鄭麗文重申，國民黨會守住原則底線，不容民進黨隨意潑髒水、扣帽子，絕對會對台灣的防衛力量負起最大責任。她相信很快就能取得共識，很快就有很好的消息與結果。