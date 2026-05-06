鄭拒見日青年局？國民黨：與事實嚴重落差

國民黨文傳會主委尹乃菁接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月6日電（記者 張嘉文）有媒體報導，中國國民黨主席鄭麗文以行程太滿為由，拒絕日本自民黨青年局訪問團的拜訪。對此，國民黨文傳會主委尹乃菁今天表示，報導與實際情況有嚴重落差，實情為鄭麗文有空檔時間青年局沒空，青年局有空時鄭麗文沒空，所以非常可惜，此次日本青年局來台期間，鄭無法和他們見面。



尹乃菁強調，鄭麗文擔任國民黨主席以來，和日本各界都有非常密集交流的會見，只要時間許可，幾乎來者不拒。國民黨從二戰後，跟自民黨在朝在野期間都有密切往來，沒有任何道理和理由，說鄭上任後中斷對日交流，這都不是事實。



有媒體今天報導，日本自民黨青年局幹部訪台團自2日至6日組團訪台，原先訪團按照過往慣例擬拜會鄭麗文，但鄭突另有安排和日方時間對不上，以“主席行程太滿”為由拒絕，甚至傳出訪團一度表示“副主席也可以”，但遭國民黨中央稱沒必要，讓自民黨相當不滿。



國民黨今天下午召開中常會，尹乃菁在會後受訪時對此表示，這報導與實際情況有非常嚴重的落差，“外交部”在自民黨青年局訪問台灣前一周才連絡國民黨，“外交部”一開始給了鄭麗文2個會見的日期與時間，但因為黨內有固定重要會議，所以導致鄭無法和自民黨青年局會面。



尹乃菁指出，後來國民黨將鄭麗文可以會見的時間，提供給“外交部”，但青年局已透過“外交部”安排好其他的拜會，所以經過好幾次密集溝通，最後仍沒有辦法有雙方可會面的時間，所以非常可惜。



尹乃菁強調，報導指稱自民黨青年局有表達可與副主席會面，但黨中央稱沒必要，這也不是事實。訪問團沒有提出要求和副主席會面也可以，黨中央更沒說沒必要，所以和實際情形有非常嚴重的落差。