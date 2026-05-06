解決鼠患　貓奴王世堅曝老鼠天敵可用

綠委王世堅。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月6日電／民進黨近期總動員猛攻鼠患議題，抨擊中國國民黨籍台北市長蔣萬安市政缺失，稱為“安鼠之亂”，蔣萬安5日召開記者會，宣布將派遣“鼠類偵防師”到府協助民眾滅鼠，並啟動全市12區大清消。民進黨中常委、“立委”王世堅6日受訪時以自己經驗為例，“有老鼠的天敵可以用”；那個是最有效的天敵啦，因為他長年在養貓很清楚。只要野貓在，外面流浪的老鼠就會少很多。



王世堅也呼籲，大家不要互相指責，“我看蔣市長也在評論民進黨議員，他就覺得不要，當然我們議員也不會去過度的指責市長，雙方要心平氣和”。坦白講，那個畫面如果出現在首都，各類大馬路旁邊都看到老鼠跑來跑去，這成何體統？



王世堅今出席民進黨中常會前受訪指出，他覺得治鼠最積極、最徹底的方式，就是由里長發動，那麼多的義工，在環保局的資源之下，那麼去做地方上的清潔衛生的整理，他覺得這個是最積極要做的。



其次，王世堅表示，藥品的投放，固然有它一定的危險性，但是也一定要做。台北市各地區456位里長的辦公處，隨時都有環保局提供的老鼠藥，大家都可以取用，相信全台22縣市也都是這個樣子，到里長辦公室拿老鼠藥，那投放在覺得自己覺得有必要的地方。



至於第三點，王世堅說，也希望“衛福部”在老鼠藥的核准上，是不是適度地再引進更有效力的藥物？否則久而久之有抗藥性，再加上現在很多捕鼠器啊、鼠黏板，那些都已經也失去效力了，老鼠也變更聰明了。



王世堅也認為，有老鼠的天敵可以用。像他所屬中山區的中山市場曾有鼠患，用盡各種老鼠藥、捕鼠器等，效果不大。最後就是這個用一些食物，讓野貓吃。野貓進駐了市場後，一陣追逐，一兩個月之下把中山市場的鼠患完全解決。也就是說利用天敵的方式。



王世堅說，現在市區對野貓野狗都處理得很積極，固然是好，但是其實有一部分的這些野貓在，在外面流浪的老鼠，就少很多。“那個是最有效的天敵啦”。