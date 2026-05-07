游顥：綠若不接陸善意　民眾選票動起來

國民黨籍南投縣“立委”游顥接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月8日電（記者 張穎齊）中國大陸日前宣布十項惠台措施，包括恢復上海、福建居民赴台自由行，民進黨政府未接球，引發台灣觀光界怒火。中國國民黨籍南投縣“立委”游顥接受中評社訪問表示，問題當然是卡在賴清德，“賴政府”應重新思考過去馬英九時期“開大門、走大路”的兩岸交流模式，否則台灣觀光產業難見春暖花開，2026選舉大家必須要現在開始動起來。



游顥在“立法院”接受中評社訪問表示，台灣多數民眾都希望兩岸能維持和平關係，也希望透過兩岸既有協商機制推動更多交流措施，陸方這次釋出開放上海、福建居民赴台自由行的橄欖枝，賴清德應該積極思考是否接下。



游顥批評，賴清德這次出訪史瓦帝尼（斯威士蘭），採取“搭便機”方式，但維護“外交”尊嚴才是成功，而不是到達目的地叫做成功。過去馬英九執政時期，無論是兩岸航線、定點直航或官方互動，都是“開大門、走大路”的態度與觀念，台灣不應成為孤島，而應成為世界樞紐。



游顥表示，如果政府願意積極與陸方協商，不只是上海、福建，未來還有更多地方可以恢復交流，讓更多觀光客來台，也讓台灣人能走出去，創造更多經濟效益，這才是真正解決現在台灣觀光產業困境的方法。



談及南投觀光現況，游顥感嘆，過去陸客來台時，不論日月潭、阿里山、墾丁、九份等景點，幾乎都是人滿為患，他回憶當時地方民代與政府最常接到的陳情，就是塞車與一房難求。



“現在讓人不勝唏噓！”游顥指出，那是馬英九執政時期、2008年至2016年的觀光榮景；如今卻變成地方業者得拜託幫忙找幾個客人來住宿、消費、旅遊。