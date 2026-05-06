軍購預算第四度協商仍無共識　最快8日表決

韓國瑜召集朝野協商軍購特別預算條例。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月6日電（記者 鄭羿菲）針對軍購特別預算條例，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜6日召集朝野黨團進行第四度協商，但經過約1小時討論後，朝野依然無共識。韓國瑜在下午4點45分左右做出散會宣告，並將軍購特別預算條例草案送院會處理。也就是該案“最快”8日院會可能進行表決。



針對軍購特別預算金額上限，藍白傾向於新台幣8千億元，彼此較有共識，民進黨雖有意退讓，但空間並不多。民進黨團總召蔡其昌喊話，至少已從3800億元提高到8千億元了，能不能討論，不要砍一隻腳，砍一根腳指頭就好？台“國防部長”顧立雄則說，對美軍購部分，8千億元他不知道夠不夠，或許會有些問題。



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜6日下午3點召集朝野協商“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案”等案。



賴士葆首先提案表達，支持國民黨主席鄭麗文的“新台幣3800億元+N”，但N需要具象化就是4200億元，只要有發價書就編列預算，但上限不超過8千億元。希望民進黨團能針對8千億元進行討論，其他部分若有必要，“國防部”就編入年度預算，況且年度預算馬上就要審了，大家各讓一步，看是否聚焦討論。



對於軍購金額部分，民眾黨團的說法也接近賴士葆所提的金額，民眾黨團副總召王安祥說，美國軍購發價書第一批當初約4千億元，現在剩下3千億元，第二批約5千億元，加起來接近8千億元。



不過，民進黨團幹事長莊瑞雄則認為，N是8700億元這局就活了，因為加起來就是1.25兆元，否則只談對美軍購，不談商購、委製，那AI指揮系統在哪？情蒐鏈整合在哪？除非在野黨認為“國防部”所提出來的哪一部分是不必要的，那就對外說明。



國民黨籍“立委”徐巧芯指出，看起來藍白在對美軍購部分，很明確是有共識的，若還要納入商售、委製，一定沒結論，若藍白堅持軍售，綠則堅持要全談，到底誰不想協商？誰不想有進度？既然軍售有急迫性，就先從軍售討論，才能極大化共識，否則破局就不要就往在野黨頭上甩鍋。



國民黨團總召傅崐萁說，若有發價書就不會有金額差異的爭執了，國民黨強烈支持對美軍購，特別預算是要有重大急迫性，若民進黨堅持要1.25兆元，是不是在野黨得堅持1年武器就要到位，這才能因應2027台海情勢啊，若能如此我們就可以好好談，否則其他項目就編入“國防部”的年度預算就好了。



韓國瑜眼見朝野各說各話沒有共識，他遂經過1小時的朝野暢所欲言後表示，經過四次協商風波不斷，很抱歉各黨團還是無法達成共識，他做2項宣告：一、本案各黨團迄今未達成共識，我們依規定處理。二、散會。