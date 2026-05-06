無人機為何列軍購案？黃文啓：每年要200億

台軍方“戰規司司長”黃文啓與政務辦公室主任兼發言人孫立方受訪。（照：截自寶島聯播網YouTube直播畫面） 中評社台北5月6日電／“立法院”今日第4度朝野黨團協商軍購特別條例草案，在野黨主張將商購與委製放入年度公務預算中編列，提出新台幣8000億與3800億+N版本。台“國防部戰規司司長”黃文啓今天表示，以今年度公務預算為例，僅有84億元預算分配給75項新增案，平均1案僅能分到1億多元，而無人機建置預算平均1年就要200億元。他指出，軍方盼藉特別條例，結合產官學界力量、國外技術轉移，打造無人機“國家隊”。產業界也表達希望“國會”支持無人機產業。



“國防部”戰規司司長黃文啓與“國防部”政務辦公室主任兼發言人孫立方今日上午接受廣播節目“新聞放鞭炮”主持人周玉蔻專訪。



主持人詢問，8000億版本能否納入無人機產業？黃文啓表示，今年“國防部”公務預算1616億元當中，只有84億元用在75項新增案，平均1案只能分到1億多元，而特別條例中規畫採購20萬8200架濱海攻擊型無人機與1446架濱海監偵型無人機，共需1500億，預劃在6年內買完，1年平均要200多億元。除了無人機之外，“國防部”還要支付M1A2T等已經交貨但尚未付款的項目，以及今年將陸續交裝的項目。黃文啓說，“預算都拿來付持續案了，哪有錢支付每年200億元的無人機預算”。



談及“國防”自主產業的重要性，黃文啓舉無人機為例說明，台灣是座島，一旦戰時中共海軍把台灣海上交通線切斷，若沒有自主生產量能、靠別人，兩下就完蛋了。無人機具備攻擊、偵蒐、通訊中繼等功能，“國防部”希望藉這次特別條例，結合產官學界力量、國外技術轉移、台灣成熟高科技產業，打造出無人機“國家隊”。



黃文啓指出，目前能夠做整機無人機的廠商，北部約有160多家、中部56家、南部40多家、東部4家。從2024年至2026年的發展就能看到，台灣很有潛力且進步快速的幾家廠商現在已有增加投資，政府在嘉義設立的亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）與民雄航太暨無人機產業園區，也已鼓勵許多廠商增加投資。“經濟部”上周也曾於“行政院”記者會指出，去年無人機整機出口總產值約為9300萬美金，但今年第1季整機出口產值就已超過1億多美金。產業界也有表達，希望“國會”支持無人機產業發展。



黃文啓指出，就現況而言，“國軍”需要廠商除了有產製能力之外，也要具備高階研發能力。若沒有足夠的商機，廠商不可能自己挹注過大，而會採取漸進式，待外面的訂單夠多，再擴大產能。若今年是政策性，結合“國防”需求去做，就不能採取這樣的模式。



黃文啓說，世界上在發展無人機的國家很多，若我們的產業發展不夠快，他國發展得更快，“到時候在國際市場上面競爭非紅供應鏈，你還有多少著墨空間？”