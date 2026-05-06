台電：核四燃料棒不能流用　送外保存更省錢

台電董事長曾文生在台電80周年慶活動中致詞。（台電提供資料照） 中評社台北5月6日電／針對核電廠燃料棒是否能流用及存放地點爭議，台電董事長曾文生6日重申，核一至核四廠的燃料棒均為“量身訂做”，技術上無法互相流用。他強調，核四燃料棒送往外國保存是依“立法院”決議辦理，且經精算，外國保存年花費約新台幣1至2億元，比留在廠內所需的高規格維安支出更為划算。



民進黨政府推動核二、核三廠重啟計劃，台電擬採購新燃料棒，預計2028年重啟。但台審計長陳瑞敏5日在“立法院”答詢時質疑，核四廠燃料棒2018年開始陸續運往美國處理，至今未能順利出售，還額外支出4億多元儲存費用。如今核二、核三卻計劃再購入新燃料棒，他認為“當然政策的問題也有，但是管理的問題也有”。



曾文生6日出席“2026台灣能源高峰論壇”，在受訪時針對能源轉型與核電議題作出說明。他指出，不同的核能機組使用的燃料棒規格各異，必須經過特別設計與計算爐芯布局，因此核一、核二、核三與核四廠的燃料棒具備獨特性，無法互換使用。其實燃料棒不只是棒子，是一整個裝置安裝進爐心，訂貨到送來要18個月。



針對外界關注核三廠是否能在2028年重啟，曾文生則抱持審慎態度。他強調台電作為受審單位，重啟的時間點與安全條件，全權由主管機關“核能安全委員會”決定，台電將配合相關審查流程。



有關核四燃料棒運往外國引發的質疑，曾文生解釋，這是台電履行“立法院”於2018年通過的決議，並非台電擅作主張。他進一步說明，若核四燃料棒存放在廠內，由於涉及核子物料安全，必須配置保警進駐及建立更高規格的安全防護網，維護成本極高。



台電核能部門評估後發現，將燃料棒送往外國保存，每年的費用維持在1到2億元之間。“經過估算，送往外國保存相對節省成本，且符合法規要求”。



對於核能議題，曾文生重申“安全、圖資、合規”的重要性，並表示核電廠的後續處置或延役與否，都必須建立在嚴格的核安標準與民意共識之上。