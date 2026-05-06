綠以秦滅六國喻軍購？歷史哥指誤會大了

“歷史哥”李易修。（中評社 資料照） 中評社台北5月6日電／朝野立委今天再度針對軍購特別預算條例協商，最後仍無共識。綠營以戰國時代的“秦滅六國”歷史為喻，強調特別軍購要1.25兆全額通過的迫切性與必要性。歷史系出身的政治評論員“歷史哥”李易修卻認為，這樣舉例是不了解真實歷史，因戰國時代的六國在被秦滅國前，都曾加強軍備多年，甚至還出了好幾位被稱“戰神”的名將。六國被滅因素很多，簡單歸納可說肇因於政治，而非軍購買不夠多。



回顧秦滅六國的戰國史，歷史哥認為最值得台灣參考的，其實是“想維持和平，除要有軍事上的準備，政治上的手段也絕不能缺”，若想靠窮兵黷武，只會加速滅亡。他並指六國中的燕太子丹派荊軻刺秦王，因太子丹孤注一擲，反而讓燕國提前滅亡，僥倖心態反導致滅國，後世史家才為此慨嘆，六國當年若能同心協力，不讓日漸強大的秦國出函谷關，歷史或有所不同。



根據《中時新聞網》報導，李易修舉戰國時代的“趙國”為例指出，當年趙國長期防範秦國坐大整軍經武，曾多次擊潰秦軍，後雖然在“長平之戰”中，被秦軍坑殺40萬趙軍，但當時在長城防守匈奴的趙國“戰神”李牧，立即率兵回防又重創秦軍。他解釋，趙國與秦國制度差不多、其實都已人人皆兵，若指趙國後來被秦滅，是因為武器買得不夠多、兵不夠多，那是曲解歷史，誤會大了。



“根據歷史研究，指秦國窮兵黷武其實是表象，秦國崛起的關鍵在厚植國力”，李易修進一步說明，秦國商鞅變法、澄清吏制、改革政治，消滅貴族特權階級，賞罰分明，才是秦國滅六國底氣之所在。趙國之後屢中秦國反間計，當吳起、信陵君、李牧等名將先後凋零後，終難抗秦。



李易修指出，民進黨慣用“強秦”比喻在台灣西邊的中國大陸，指責對方如昔日大秦窮兵黷武，但這是不正確的講法，畢竟若秦國只有苛政，早就在滅六國前先自行瓦解，就像後來秦二世很快滅亡，就是敗在秦二世濫用民意，秦國政治惡鬥所致。