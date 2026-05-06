李怡萱曝：台灣2大困境　全民都在股市賭

針對台北市鼠患議題，台灣思辯教育協會理事長、東海大學助理教授李怡萱說，該做什麼做什麼、能做什麼盡量做。（照片：李怡萱臉書） 中評社台北5月6日電／民進黨近期總動員猛攻鼠患議題，抨擊中國國民黨籍台北市長蔣萬安市政缺失，稱為“安鼠之亂”。台灣思辯教育協會理事長、東海大學助理教授李怡萱5日在臉書貼出“已開發國家公務員薪資比較表”說，高房價、低所得才是台灣最重要的問題，但如今每天辯論老鼠等選舉議題，兩個問題卻動不了，“可悲又好笑！”



“以後台灣會是個大型科技代工廠嗎？”​李怡萱進一步說，高房價讓人為了自住房要背債30年，做生意不是在幫房東賺錢就是賠幾千萬，手邊有500萬還不如去買股票，“全民都在股市賭”。她形容，高薪的是特定產業的少數人、低薪是支撐社會的中堅們，醫護、老師、公務員都在勞動服務，不生小孩後逃亡，忠誠的前提是“國家”值得被愛，好歹包吃包住，但如今台灣的現況是，文組人數大降；大家以為台積電是台灣的理想和驕傲，但血汗和人權有誰知道，教育和社會不只是脫節，不是只有文組沒有用，是“人”沒有用。



李怡萱4日在臉書指出，雖自己未親眼在台北見過，但相信絕對有老鼠，就如同南部有登革熱一樣，每年都在處理，而檢討處理辦法是好事，這並非台北單一城市的事情，若真的全台狂撒滅鼠藥，對生物和環境的傷害可想而知。她進一步說，台北有老鼠是真，但變成大新聞則是人為的，從追打蔣萬安到老鼠地圖，“民進黨打選戰就是強，​結果就被抓到高雄買的捕鼠藥比台北還多！”大家應務實面對，台灣就是有老鼠、蚊子、流浪貓，該做什麼做什麼、能做什麼盡量做。



李怡萱5日在臉書貼文分享，朋友是台北市中學老師，50歲就選擇退休，移民紐西蘭，每年回台灣玩和看病，現在70幾歲了，就如同電影《穿著Prada的惡魔二》的米蘭達退休後有佳人相伴；至於自己這輩人，年少時追求理想，但努力把一切都做好了，也不能有一個安穩的未來。她感嘆，有時候看著台灣都覺得可悲又好笑，高房價和低所得才是最重要的問題，讓所有人不生小孩、自願為奴，但兩大問題無法解決，卻每天辯論選舉議題，試問如紐約、巴黎，哪個城市不是在處理老鼠？“能做的照抄就是了！”