游顥：支持3800億加N軍購不容上下其手

藍委游顥。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北5月7日電（記者 莊亦軒）針對軍購特別預算，“立法院”6日下午進行第四度朝野黨團協商，仍無結果。中國國民黨籍南投縣“立委”游顥接受中評社訪問表示，他個人是支持黨中央提出的新台幣3800億加N版本。當民進黨放棄民生需求，還想要用這些軍購的錢上下其手時，他們做得越兇，人民到時候看清楚，反彈會更大。



關於民進黨仍然堅持1.25兆版本分毫不讓，游顥回應，在野黨永遠都是希望能夠為人民看緊荷包。如果今天民進黨的委員，尤其少部分委員，希望不斷上綱這個金額，甚至希望有空白支票讓他們隨意填寫、隨意採購，那其實大家反而應該把焦點轉移到他們身上。他們到底想買什麼？跟他們那麼有相關的東西是什麼？為什麼希望開這個空白支票？是不是也希望對這些錢上下其手？



游顥曾任中國國民黨主席洪秀柱任內辦公室主任、南投縣議員。2024年接棒國民黨南投縣長許淑華過去的“立委”選區南投縣第二選區並成功當選。



對於藍黨團喬不定軍購預算，游顥表示，黨團也相信不需要走到表決，不需要去做撕裂。大家都是民意代表，都代表自己的選區，本來就應該暢所欲言。黨團跟黨中央也一定會有一致的共識，需要時間。



游顥指出，至於3800億加N版本，如果美方有給發價書，真的能夠提升台灣安全，全民是可以接受的。回到當初為什麼會有3800億加N的過程，是因考慮到若買的武器到不了貨，或是買到一些廢品，甚至還有二戰時期的東西，其實都不是台灣人民需要的。



游顥分析，“立委”必須要對人民負責。在嚴審的部分，我們當然不能鄉愿，不能夠讓它輕輕帶過。若軍購預算可以用很明確、很符合需求的方式來跟在野黨溝通，他相信大家都會支持。他也相信不論國民黨黨團大家如何表達意見，到時候的結論還是一個團結的國民黨。