黃敬平：軍購藍槍口應對外　別再讓綠看笑話

曾擔任軍事記者的國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月7日電（記者 盧誠輝）中國國民黨內對於軍購特別預算規模陷入分歧，黨內支持“3800億＋N”與“8000億”版本聲音皆有。曾擔任軍事記者的國民黨籍桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，國民黨槍口應該一致對外，不管最後提出多少數字的版本，最重要的是要有清楚論述，才有辦法去說服台灣老百姓，別再讓民進黨見縫插針看笑話。



黃敬平，中國文化大學中國大陸研究所碩士，高中時曾就讀“國防部”“中正國防幹部預備學校”（簡稱：中正預校），曾為國民黨吳志揚、陳學聖任“立委”時的幕僚，曾任媒體記者，2014年首度參選桃園市議員當選，2022年順利完成議員三連霸。



黃敬平認為，國民黨對軍購特別預算的立場始終是，只要有美國政府的發價書，國民黨一定會立即審查，雖然黨內有別的看法認為，先通過新台幣！8000億預算，還沒有發價書的凍結起來就好，但事情沒那麼簡單，因為民進黨始終還是堅持要1.25兆元的版本，國民黨在這樣亂下去，只會讓民進黨看笑話而已。



他強調，國民黨最後不管提出多少數字版本的軍購特別預算，最重要的是要有清楚論述，才有辦法去說服台灣老百姓，畢竟大家都不想看到過去的軍購弊案又出現，例如馬桶廠商可以去包無人機、茶葉廠商可以去做C5ISR指管系統、室內裝修廠商可以去採購彈藥等，這些荒腔走板的事情可以不要發生。



黃敬平提到，陳水扁執政時期，他是專跑“國防”與軍事的記者，當時包括採購潛艦、愛國者三型飛彈與P-3C反潛機等三大軍購案總金額為新台幣6108億元，也是以軍購特別預算送到“立法院”去，美國也用同樣方式施壓“立法院”，強調若軍購特別預算不通過，美國會懷疑台灣防衛自主的“國防”決心。



黃敬平指出，“立法院”後來進行實質審查發現，這6108億元的軍購特別預算有很多項目是浮編的，在野黨“立委”聯手砍掉一些不必要的花費之後，最後通過的是4100億元預算。陳水扁政府當時面臨的也是朝小野大的局面，但至少還懂得折衝與協調，只為了爭取讓當時的軍購特別預算可以在“立法院”通過。

