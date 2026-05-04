專論：中方斡旋了伊朗　美怎表態台灣？

中國外交部長王毅6日與率團訪問北京的伊朗外交部長阿拉格齊舉行會談。 中評社台北5月7日電（評論員 林淑玲）美國總統特朗普訪華前夕，伊朗外交部長阿拉格齊訪問北京，6日與中國外長王毅舉行會談，隨即傳出美國跟伊朗即將談定，14點備忘錄曝光，國際油價瞬間暴跌。中方向美國展現敦促伊朗止戰的斡旋實力，接下來的重頭戲就是美國對台灣問題要作何表態。



美國與以色列2月28日聯手轟炸伊朗，霍爾木茲海峽遭封鎖使中東原油運不出來，重創全球經濟。經過2個多月的打打談談始終搞不定，就在特朗普訪華前出現重大轉折。



伊朗外長阿拉格齊6日在北京與王毅舉行會談，王毅呼籲盡快重新開放霍爾木茲海峽。美媒旋即曝光，美國與伊朗正接近達成一項關鍵外交突破，雙方正在磋商一份“一頁式備忘錄”（MOU），內容涵蓋停火、核計劃限制與制裁鬆綁等核心議題，為中東局勢降溫帶來重要契機。消息傳出後，國際油價隨即崩跌，黃金、白金、開盤中的歐洲股市大漲，出現終戰的曙光。



特朗普稍後也在其社群發文說，假設伊朗同意履行“先前就同意”的事項，美國對伊朗的“史詩怒火”行動將結束，且美方極具成效的封鎖行動，將使霍爾木茲海峽對伊朗在內的各方開放。



解決伊朗問題是特朗普這次訪華重點之一。美國原以為伊朗會像委內瑞拉那麼好對付，只要發動斬首，把委國總統馬杜洛夫婦抓到美國受審就搞定，還可控制委內瑞拉石油。



未料，獨特政教合一體制的伊朗不是委內瑞拉，還可控制全球最重要的能源“咽喉”霍爾木茲海峽，特朗普不但無法迅速拿下伊朗，還讓自己的支持度崩跌，造成嚴重通膨，危及年底期中選選。特朗普此行訪華，儘管白宮不這麼說，但他的第一要務肯定是請中方協助斡旋伊朗。



根據白宮3月間的宣布，特朗普預訂5月14日至15日訪問北京。中國外交部6日仍未鬆口證實這項行程，僅稱中美就此“保持溝通”。但中方邀伊朗外長阿拉格齊到北京談止戰，呼籲盡快開放海峽，展現了中方對美國的誠意。這場仗打了2個多月，不論美國、以色列、伊朗都撐得很辛苦，三方都不願認輸，中國臨門出手，成為停戰最關鍵的力量。