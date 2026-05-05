關注：綠打消耗戰　藍雙北陷負面議題

綠營攻勢凌厲，蔣萬安、李四川若未能主導議題，只能被困在北台灣，選戰效益無法外溢。（取自蔣萬安臉書） 中評社台北5月7日電（記者 黃筱筠）最近雙北市長選戰熱度增加，除了台北市長蔣萬安被鼠患議題纏身，國民黨新北市長參選人李四川也被小琉球家族土地纏繞，民進黨已發動全面性的負面宣傳戰、消耗戰，藍軍若不好好處理就會深陷泥淖。蔣萬安只能困在台北市，無法外溢選戰效果。另新北市藍綠雙方呈現拉鋸戰，李四川領先幅度不大，相較蔣更要小心應對民進黨參選人蘇巧慧擅長的網路與文宣攻擊戰法。



距離年底選戰越來越近，最近雙北戰火竄升。民進黨都還沒有確定要提名不分區“立委”沈伯洋參選台北市長，但鼠患議題已經到處點火，蔣萬安團隊也在滅火，明顯被纏住。



蔣萬安目前民調居高，就算綠營提名沈伯洋，也難成為對手，但綠營這種消耗戰的選戰打法，鋪天蓋地打鼠患，會讓蔣市府疲於應付，難以開拓其他有利選舉的議題，大幅能量都會被纏繞在此議題上。



國民黨原本希望蔣萬安與李四川組成“萬川連線”，可帶動藍軍全台灣的縣市長、縣市議員選情，但現在卻變成縣市議員、選將們、藍委們，積極幫忙澄清鼠患是“南鼠北送”以及批綠營認知作戰，試圖要把蔣萬安拖離這個戰場，但綠營會甘願放手嗎？就算鼠患議題暫時削弱，還有其他風馬牛不相及的議題主導選戰，蔣萬安團隊恐怕難以應對。



綠營的戰略就是打非正規戰，不想要聚焦市政議題，想要以一些旁枝議題消耗蔣萬安與蔣團隊能量。從沈伯洋還沒提名就開始積極“造神”，以興趣、家族、髮型等帶動討論聲浪，但這些與北市政見根本無關，蔣如何回應？



至於鼠患議題也一樣，“中央”“衛福部”都說了，藉由老鼠傳染的漢他病毒並沒有升溫，但綠營鋪天蓋地一再傳播老鼠畫面，會讓選民印象認為老鼠變多，如果蔣市府不處理，也會被質疑怠惰，但處理後老鼠畫面還是會出現，處理不處理都為難。

