鏡頭：高雄港第二港口欣賞巨輪與美景

高雄港地標二港口VTC塔台旁的防波堤，民眾可到此欣賞港區美景與大船入港。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月6日電（記者 蔣繼平）高雄港是台灣第一大國際商港，其中第二港口主要服務5萬噸級以上巨型貨櫃船通行，位於旗津區最南側的“二港口VTC塔台”不僅是地標，也是守護船隻進出通行的指標，被形容是“現代版媽祖”，此處也是民眾欣賞風景、貨輪入港的好去處。



高雄港的“船舶交通服務系統（VTS-Vessel Traffic Service）”，於2001年底完工運作，座落於第二港口北側之VTC塔台內，為高雄港提供專業安全引航的新指標，用途是可偵測、追蹤港區半徑20海浬範圍內各式船舶的動態，例如：船舶的航行指導與警告訊息、船舶進出港通報、引水及拖船、船席調派、海難救助、污染防治等完整又安全的服務等。



有關地標VTC塔台的介紹，台灣港務股份有限公司高雄港務分公司也曾在臉書上形容“它可說是海上的明燈，常聽說昔日媽祖是保佑船舶航行安全的神明，它猶如是現代的媽祖哦！無形中也讓人感覺VTC塔台真的好神奇喲！”



高雄港進出港航道有第一港口及第二港口，第一港口位於旗後山與壽山之間，主要供5萬噸以下的船通過。第二港口是為了解決高雄港貨運量增加、第一港口水深不足以應付大型船隻而興建，專門服務5萬噸級以上巨型貨櫃船、海岬型散裝輪。



第一港口之內港口水深12.5公尺，港口寬130公尺，航道有效寬度98公尺；第二港口之內港口水深17.5公尺，港口寬250公尺，航道有效寬度183公尺。