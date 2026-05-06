關注：鄭麗文出手清理軍購之亂戰場

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月7日電（記者 張嘉文）延燒多日的中國國民黨軍購之亂，6日在黨主席鄭麗文在中常會上的一番談話後，局勢出現關鍵轉折。面對黨內針對“3800億加N”與“8000億”版本的爭論，鄭麗文透過將原本模糊的“＋N”具體化，並搬出她與民眾黨主席黃國昌、“立法院長”韓國瑜的溝通成果作為背書，很大部分是成功清理了藍營內部的紛擾戰場，讓藍營能聚焦在與執政民進黨的攻防。



這樣的發展也避免了由鄭麗文領導的黨中央和“立法院”黨團對著幹的局面。畢竟連8千億版本代表人物之一、藍委徐巧芯受訪時都稱讚，國民黨有韓國瑜這樣願意傾聽不同意見的“立法院長”，也有鄭麗文這樣願意整合意見的黨主席，這才是領導者該有的樣子，也是國民黨之福。就可以看出鄭麗文此動作帶來後續的影響。



觀察鄭麗文此次談話，和本周一她強調3800億加N的防線不能退，不同的地方在於原則和底線相同，但“＋N”的部分不再鐵板一塊。過去幾天，藍委對於“＋N”充滿疑慮，擔心數字不明會被民進黨扣上“反國防”標籤，以及不好向美方交代等等，進而影響年底地方選情。鄭麗文6日表態“會寫得更完整清楚”，一定程度是向藍委希望“讓＋N數字具體化”的方向靠近。



對鄭麗文而言，只要守住“必須有發價書”與“排除爭議商購”、“防止灌水”這三大紅線，最終金額是3800億＋N還是8000億，在邏輯上其實是互通的。透過這樣的調整，鄭麗文避免了與“立院”黨團對著幹的局面，也為藍白合作保留了最大的公約數。



鄭麗文在常會中的談話，還特別強調她與黃國昌溝通至午夜，以及與韓國瑜交換意見。搬出黃國昌，證明了藍白在特別軍購案上的方向仍是一致，且溝通無礙，藍白合作依然穩固；抬出韓國瑜，則是借重韓在黨內的高聲望與中道高度，為自己的整合動作加持，也成功讓藍營軍購之亂的火苗瞬間熄滅大半，可將內部矛盾轉移為對外一致抗衡民進黨的焦點。



而6日下午針對特別軍購預算的朝野協商，再度因民進黨堅持1.25兆元一分不讓而再度破局，最快將在8日的院會上表決。對藍營來說，成功止亂且和白營確立了合作風向，接下來要和綠營對決就不會是什麼大問題，畢竟只要國民黨不自亂陣腳、內鬥被分化，特別軍購案的主戰場就會回到預算內容本身與監督正當性，而不是藍營的內部路線之爭。

