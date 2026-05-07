愛爾麗藏針孔　總裁常如山等3人聲押禁見

愛爾麗診所總裁常如山。（照片：愛爾麗診所臉書） 中評社台北5月7日電／愛爾麗診所新北板橋店被發現煙霧偵測器內疑藏針孔攝影機，新北檢警昨天帶回總裁常如山等8人，漏夜復訊後今凌晨依無故攝錄性影像等罪，聲押禁見常如山、張姓特助及謝姓廠商。



常如山是台南人，因地緣關係，認識不少台南背景的民進黨公職，被外界視為是綠營金主。今年初，《鏡週刊》爆料民進黨籍立委王定宇疑“奪人小三”，介入常如山與名媛劉怡萱的關係，結果去年10月被常如山抓包。沒想到女方反過來提告性侵未遂，使得常如山遭限制出境出海。當時消息曝光，複雜的政商感情關係，讓外界一度霧裡看花。如今集團診所深陷偷拍疑雲，事業版圖岌岌可危。



新北檢警6日兵分多路搜索愛爾麗診所板橋、新莊、林口、永和4間分店，並拘提愛爾麗集團總裁常如山、張姓特助及謝姓廠商，集團劉姓總經理也列為被告自行到案，另約談4名分店店長到案說明。



檢察官漏夜復訊後，認常如山、張姓特助及謝姓廠商及劉姓總經理4人涉犯刑法無故攝錄性影像罪、無故竊錄他人身體隱私部位、兒童及少年性剝削防制條例拍攝兒少性影像，及個人資料保護法等罪嫌。



檢方指出，常如山、張姓特助及謝姓廠商犯嫌重大，有湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，向新北地方法院聲請羈押禁見。劉姓總經理則尚無羈押必要，諭知新台幣500萬元交保並限制出境出海。



全案源於，一名女網友指1日前往愛爾麗診所板橋店診療間進行體雕，在診療間換衣服時，發現天花板角落不明裝置疑藏有攝影鏡頭。診所人員稱是煙霧偵測器，女子報警後，警方到場拆開確認裝置內有攝影機。



新北地檢署指揮海山分局、婦幼隊發動搜索，循線追查發現謝姓廠商疑似受指示，將中部以北10間分店的監視器主機拆除滅證。檢方查扣板橋店、新莊店、永和店、林口店、忠孝店、站前店、南京店、桃園店、台中文心店、台中崇德店等分店的偽裝式監視器主機及鏡頭等物，清查發現疑似多人受害，目前已有7名被害者完成報案。



檢方也呼籲各分店被害人，若經警方聯繫，請配合確認並斟酌是否提出告訴，也可向警方洽詢是否有在監視器畫面的保留區間內，並主動報案配合警方偵辦，進一步釐清案情。