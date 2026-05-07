軍購吵什麼？學者：3層複雜的政治博弈

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 資料照） 中評社台北5月7日電／“立法院”昨天第四度針對《保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例》朝野協商仍然破局。彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤指出，表面上各黨派是在為預算金額爭論不休，然而這場看似數字戰背後，實則交織著“憲政”體制、藍營內部路線及美台軍售時程，三層複雜的政治博弈。



針對“國防”特別條例草案，民進黨“立法院”黨團支持“行政院”所提8年新台幣1.25兆元的版本。中國國民黨中央死守“3800億元加N”，藍白內部則另評估是否上修至8000億的折衷方案。



根據《中時新聞網》報導，彰師大副教授李其澤認為，第一層博弈在於，預算把關與拒絕“空白授權”：



“行政院”提出的8年大綱式編列，形同要求“立法院”給予長期的空白支票。對此，藍白在野黨的共同防線是“拒絕空白授權”，堅持必須依據美方的“發價書（LOA）”才能編列預算。



這並非盲目杯葛，例如台灣民眾黨主張“一年一期”，國民黨要求進度落後的案子送交“監察院”，目的都是為了在制度上收緊行政裁量權。民眾黨主席黃國昌更點出，在M109A7自走砲案中，“國防部”估價與美方實際發價落差近500億元。有了這層前車之鑑，在野黨拒絕1.25兆的空白授權更有了施力點。



李其澤續指，第二層博弈在於國民黨內部的路線拉扯：



在軍購議題上，國民黨正面臨嚴重的內部裂解。黨中央堅守“3800億元加N”，但黨團內許多“立委”憂心，若在即將到來的2026地方大選被貼上“擋軍購”的負面標籤，將付出慘痛的政治代價，因而傾向妥協至8000億元。



這種路線焦慮甚至外溢為黨內權力衝突，例如國民黨副主席季麟連點名批評國民黨籍“立法院長”韓國瑜所引發的“鍘韓”風波。這場內訌的結局不僅關乎預算金額，更凸顯了黨中央決策權威正進一步被削弱。



李其澤分析，第三層博弈在於美中台局勢牽動的軍售時序：