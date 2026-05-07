李翔宙：M1A2T是數十年來最荒謬軍購案

M1A2T戰車。（照片：府方提供資料照） 中評社台北5月7日電／台陸軍向美方採購108輛M1A2T戰車，最後1批於4月26日晚間運抵台北港，將逐步納入戰備序列。不過，曾任台“國安局長”的前陸軍司令李翔宙在網路節目指出，採購M1A2T戰車是軍方數十年來最荒謬軍購案例。民眾黨主席黃國昌4日在網路直播披露，美國的官員曾經直接跟他說，有的時候台灣採購一些東西，他們也搞不清楚為什麼要買，像M1A2他們基本上是反對的！



陸軍向美方採購108輛M1A2T戰車，最後1批、28輛戰車於4月26日晚間運抵台北港，27日轉運至新竹湖口的裝甲兵訓練指揮部，運送過程還將車體全程以黑色防水布包裹。陸軍司令部表示，後續完成接裝與測試後，將逐步納入戰備序列。



曾任“國安局長”、“國防部”副部長、“退輔會”主委”等前陸軍司令李翔宙近日接受網路節目《大雲食堂》主持人李四端專訪，該訪問將於5月9日播出，李翔宙指出，採購M1A2T戰車是軍方數十年來最荒謬軍購案例，因為台灣很多橋樑無法承受M1A2T戰車的重量，且1.25兆軍購項目完全無法符合軍方作戰需求。



李翔宙說明，台灣一共有29000座橋樑，有40%的橋樑都是在1980年以前所建築，其承重力約在30公噸到50公噸左右；但一部M60戰車的重量是52公噸，M1A2T戰車的重量是70公噸，現在台灣有多少的橋樑適合承載M1A2T戰車？M1A2T戰車作戰越野1百公里就要花800至900公升燃油，可能會讓很多其他車輛無油可用。



黃國昌也披露，美國的官員曾經直接跟他說，有的時候台灣採購一些東西，他們也搞不清楚為什麼要買，像M1A2他們基本上不支持台灣買，但是台灣政府如果基於政治上理由決定要買，是台灣納稅人的錢，要買就買吧，美國就賣！