勸進劉和然選彰化縣長　王淺秋籲藍五顧茅廬

新北市副市長劉和然。（中評社 資料照） 中評社台北5月7日電／中國國民黨彰化縣長人選遲未產生，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田稱“新北市副市長劉和然可能列入考量名單”，卻遭劉和然婉拒。媒體人王淺秋表示，藍營彰化整合成功仍大有機會，縣長王惠美跟黨中央意見一致，希望劉和然再考慮，也許要五顧茅廬。



王淺秋6日在《大新聞大爆卦》節目表示，她還是覺得在彰化的政治版圖上，藍營應該要很有機會，只要整合完成。



“還是建請劉和然副市長再考慮一下？”王淺秋表示，因為包括王惠美跟黨中央的意見都是一致的，都希望推劉和然成為奇兵，當然已經三顧茅廬去邀請過他，劉和然婉謝。有沒有機會？“真的，為了這個地方的大局跟勝選，再大局為重一次？”



劉和然原本要拼參選新北市長，不過，年初就主動禮讓給李四川。



王淺秋強調，彰化要整合到520之後，真的有點晚，但有沒有可能事緩則圓？拭目以待，相信在“等一個人”的這個時間，就是在等劉和然，等四顧茅廬、五顧茅廬，能否“五度五關”？還不知道。



力爭彰化縣長提名的藍委謝衣鳯則喊話，現在基層都非常憂慮，國民黨遲遲未提名，民進黨候選人都起跑半年了，希望黨中央可以儘速提名。現在地方對於初選方式，是不是以協調式民調提名比較適當人選，大家對於徵召方式，及過去沒有經營地方的人選都有疑慮，是不是以地方選民需求為主，才能贏得這次勝選。“我是現在選民最支持的候選人，為什麼黨中央沒有考慮我？”