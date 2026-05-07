美催海馬士月底首付8億　台軍方：重來更貴

海馬士多管火箭系統。(台陸軍提供) 中評社台北5月7日電／“立法院”“外交國防委員會”6日審查“國防”預算，台“國防部”戰規司長黃文啟表示，美方告知若5月31日未付海馬士（HIMARS）首期款，軍購案就會取消，“重來價格會更貴”。



民進黨“立委”王定宇質詢時關切美方2023年打算在台設“區域應變儲備庫”的進度，“國防部長”顧立雄表示，不宜公開說明。但據悉，“國防部”對該項計劃打算以現有舊彈庫整建方式來執行。



黃文啟6日透露，對美軍購的海馬士多管火箭系統首期款約新台幣8億元。美方信函言明，5月31日前若未付首期款，案子就會取消。他說，若全案重來至少需要8個多月，且價格會再往上調。



針對“國防”特別條例仍卡關，黃文啟在接受媒體專訪時表示，若最後什麼都不給，軍人沒什麼好講，“如果你只給我一把菜刀，我就拿菜刀上戰場”、“身為軍人那就是責任”。



此外，2023年美國國會通過的《國防授權法》，授權美軍能將彈藥存放在台灣緊急儲備庫，引發關注。時任“國防部長”邱國正曾在“立法院”證實台美雙方正洽談研議地址。綠委王定宇6日關切此計劃的落實進度。



王定宇指出，去年“國防”報告書再次寫道“要求”美國行政部門，落實為台灣建立緊急庫儲計劃，“從語意來說，目前還沒落實”？顧立雄低調不願公開談，但表示可私下說明。黃文啟則補充，緊急武器庫不可能衹有美方使用，“在特定地點也會針對該友盟國的需求”。



據瞭解，台灣軍方早年兵力多、彈藥庫也很多，後來裁軍後，有些庫房便一直空著，因此無須蓋新庫，只要編列預算整修舊庫供使用即可。而美國原先在韓國、日本、菲律賓等地都有儲備彈藥。