懸缺1年　邱議瑩弟邱彰信接台灣虎航總座

台灣虎航新任總經理邱彰信。（照:台灣虎航提供） 中評社台北5月7日電／懸缺超過1年，台灣虎航6日董事會通過總經理任命案，由在華航擁有25年年資的聯合管制處長、民進黨“立委”邱議瑩弟弟邱彰信接任，並於今日上任。邱彰信首要之務是面對高油價衝擊，並擘畫下個10年的發展大計。



邱彰信早年考進華航，曾任公共及顧客關係處經理、企業客戶推廣部營業經理、空中商用品供應營銷處副總經理等重要職位，也曾外派至英國、奧地利及德國分公司擔任總經理，航空資歷相當完整。



邱彰信是澳洲昆士蘭大學應用財金學碩士，考進華航前先在投信公司任職，但工作2年後，因當時主管鼓勵他“去產業看看”，剛好看到華航招募訊息，2000年進入華航後，先分配至修護工廠，實戰經驗豐富。



台灣虎航前總經理張明瑋去年4月請辭後，已懸缺1年未補，母公司華航希望找個跨越飛安、修護、財務、營運及勞資關係等專長的經理人，最後決定由資歷最為完整的邱彰信出任，希望能將台灣虎航帶入正軌，持續強化經營體質。



台灣虎航董事長黃世惠表示，邱彰信不僅具備深厚的航空專業底蘊，其管理經驗與對市場的敏銳度，正是台灣虎航邁向下一個階段所需的關鍵即戰力。很高興能邀請邱彰信加入管理團隊，相信未來一定能帶領台灣虎航開創成長高峰且持續優化企業營運績效。



航空業者認為，邱彰信憑藉其深厚的產業實務底蘊與經營戰略，“專業沒問題”，但挑戰不小，尤其歷經報復性旅遊退燒，如今又有高油價衝擊，邱彰信如何調整虎航體質，角色更顯重要。