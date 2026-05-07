鼠患認知作戰？李明賢：造謠者依社維法送辦

國民黨台北市議員李明賢。（中評社 資料照） 中評社台北5月7日電／台北市鼠患問題引發關注，藍營痛批綠營透過“南鼠北送”操作，就是認知作戰。中國國民黨籍台北市長蔣萬安6日至台北市議會答詢，國民黨議員李明賢痛批綠營及側翼在網路散布大量不實謠言，要求北市府除了澄清，針對造謠者應比照先前防疫標準，依《社會秩序維護法》送辦。對此，蔣萬安表示肯定，強調市府針對任何造假甚至造謠的圖片或言論，“該怎麼辦，就應該要怎麼辦”。



根據《中時新聞網》報導，李明賢6日質詢老鼠議題，他痛批綠營持續“南鼠北送”，誇大不實，還把台北市形容是蝙蝠俠的“高譚市”，講成到處都是老鼠。另外還有新北市議員稱北市的老鼠，外溢到新北市了，“這有什麼證據嗎？台北市的老鼠跑到哪裡去，分得出來嗎”？這個就叫“認知作戰”。



李明賢表示，他去發送母親節康乃馨800朵，沒有市民跟他抱怨鼠患問題，反而衹有問軍購預算議題。這證明沒人在討論老鼠問題，所以民進黨的操作跟基層感受是不一樣的。當中央的“衛福部”、疾管署都說北市疫情沒有升高，但“環境部次長”沈志修卻建議台北市“天天開記者會”，根本沒必要。就他在媒體的經驗，沈志修應該很快就會升官。



李明賢痛批，造假訊息中有提到台北市公共垃圾桶增加是鼠患原因之一。但北市垃圾桶數量是逐年下降的，跟綠營側翼說的根本不一樣。現在更有大量AI圖合成蔣萬安的圖像，相當惡質。



李明賢舉例，過去在高雄市，包括新冠和登革熱疫情時，有涉及到“中央”，警方馬上依照社維法辦。如果有不實謠言，當出現汙衊台北市政和施政，北市政府該硬起來，有違反社維法，警方就應該主動調查偵辦。



蔣萬安表示，對於正確的資訊，民眾願意提供相關資料，市府都願意去處理，即刻面對。台北市環保局、跨局處、各個首長，都是秉持這樣的態度。



蔣萬安強調，如果有任何造假甚至造謠的圖片或言論，“該怎麼辦就應該要怎麼辦”。因為這會造成市民恐慌，打壓基層同仁的辛勞，把民生和公衛的議題拿來做政治操作，非常不可取。